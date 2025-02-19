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Спецоперация, 19 февраля: Россия готова к переговорам по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000394610.html
Спецоперация, 19 февраля: Россия готова к переговорам по Украине
Спецоперация, 19 февраля: Россия готова к переговорам по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Спецоперация, 19 февраля: Россия готова к переговорам по Украине
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:59:00+03:00
2025-02-19T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
алексей лихачев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге. Потери украинских войск за сутки составили до 975 человек, сообщили в Минобороны РФ. Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 123 дрона, следует из сводки военного ведомства Минобороны РФ. ВСУ за сутки на курском направлении лишились более 510 военных, танка, боевой машины пехоты, четырех бронетранспортеров, также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 производства Германии и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха". Путин об итогах встречи переговорных групп России и СШАПрезидент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась ни от переговорного процесса с Украиной, ни от контактов с европейцами. "Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", - отметил российский лидер. Путин при этом назвал доброжелательной встречу представителей РФ и США в Саудовской Аравии, а результатам переговоров дал положительную оценку. Президент также заявил, что истерика Киева по поводу его отсутствия за столом переговоров между Москвой и Вашингтоном неуместна, поскольку посредники в диалоге между Россией и США не нужны. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Заявление СВРВ Европе фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. В СВР отметили, что Украина рассматривает как один из вариантов срыва переговоров проведение серии терактов против диппредставительств России в Европе. По данным спецслужбы, возможно, что Киев попытается осуществить теракты в Словакии и Венгрии, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по конфликту на Украине. ЗАЭС — приготовиться "Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской атомной электростанции, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только позволит военно-политическая обстановка, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, он дал распоряжение, в соответствии с которым готовится большая программа ввода в действие ЗАЭС. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на (реакторные - ред.) установки, так и на работу персонала. Это работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии, расчет потребительских мощностей по географии. Лихачев подчеркнул, что это большой системный план. Он высказал надежду, что в течение полутора месяцев план будет утвержден и согласован с Ростехнадзором и минэнерго. По словам Лихачева, "работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка". Запорожская АЭС после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы РФ и Крым. Отправка войск на Украину Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, рассчитывают на достижение мира, заявил премьер-министр страны Дик Схоф. Он пояснил, что под прочным миром имеет в виду не перемирие или временную приостановку боевых действий, а окончание конфликта. В то же время, по мнению нидерландского премьера, США должны продолжать свою военную поддержку "для обеспечения этого прочного мира". При этом ранее Схоф не исключал, что Нидерланды могут принять участие в миротворческой миссии ЕС на Украине. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не будет направлять войска на Украину, так как у нее есть свои контингенты в других странах. При этом он подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не заявила определенно об отправке войск на Украину, а Польша уже твердо заявила, что не будет этого делать. В свою очередь, глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. При этом сначала, по его словам, необходимо достичь мирного соглашения. Франкен также отметил, что у Бельгии нет возможности предоставить тысячи солдат, но добавил, что, "когда это необходимо, мы всегда поможем нашим союзникам". Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. Отмечалось, что европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Казахстан выяснит детали удара Казахстан по дипломатическим каналам намерен обсудить с Украиной последствия ударов ее беспилотников по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), учитывая стратегическую значимость этого вопроса для экономики республики, заявил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах. По заявлению "Транснефти", последствия атаки БПЛА на КТК будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. В то же время в казахстанском минэнерго сообщили, что ограничений для приема нефти со стороны КТК нет.
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, алексей лихачев, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская область, запорожская аэс, евросоюз, в мире, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская область, Запорожская АЭС, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Спецоперация, 19 февраля: Россия готова к переговорам по Украине

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге.
Потери украинских войск за сутки составили до 975 человек, сообщили в Минобороны РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 ВСУ, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 123 дрона, следует из сводки военного ведомства Минобороны РФ.
ВСУ за сутки на курском направлении лишились более 510 военных, танка, боевой машины пехоты, четырех бронетранспортеров, также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 производства Германии и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха".

Путин об итогах встречи переговорных групп России и США

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась ни от переговорного процесса с Украиной, ни от контактов с европейцами.
"Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", - отметил российский лидер.
Путин при этом назвал доброжелательной встречу представителей РФ и США в Саудовской Аравии, а результатам переговоров дал положительную оценку. Президент также заявил, что истерика Киева по поводу его отсутствия за столом переговоров между Москвой и Вашингтоном неуместна, поскольку посредники в диалоге между Россией и США не нужны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00

Заявление СВР

В Европе фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В СВР отметили, что Украина рассматривает как один из вариантов срыва переговоров проведение серии терактов против диппредставительств России в Европе.
По данным спецслужбы, возможно, что Киев попытается осуществить теракты в Словакии и Венгрии, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по конфликту на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
Вчера, 08:00

ЗАЭС — приготовиться

"Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской атомной электростанции, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только позволит военно-политическая обстановка, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, он дал распоряжение, в соответствии с которым готовится большая программа ввода в действие ЗАЭС. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на (реакторные - ред.) установки, так и на работу персонала. Это работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии, расчет потребительских мощностей по географии.
Лихачев подчеркнул, что это большой системный план. Он высказал надежду, что в течение полутора месяцев план будет утвержден и согласован с Ростехнадзором и минэнерго.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп назвал Зеленского диктатором
Вчера, 19:02
По словам Лихачева, "работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка".
Запорожская АЭС после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы РФ и Крым.

Отправка войск на Украину

Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, рассчитывают на достижение мира, заявил премьер-министр страны Дик Схоф. Он пояснил, что под прочным миром имеет в виду не перемирие или временную приостановку боевых действий, а окончание конфликта. В то же время, по мнению нидерландского премьера, США должны продолжать свою военную поддержку "для обеспечения этого прочного мира".
При этом ранее Схоф не исключал, что Нидерланды могут принять участие в миротворческой миссии ЕС на Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Маск высказался о требовании Трампа к Зеленскому
Вчера, 10:42
В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не будет направлять войска на Украину, так как у нее есть свои контингенты в других странах. При этом он подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не заявила определенно об отправке войск на Украину, а Польша уже твердо заявила, что не будет этого делать.
В свою очередь, глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. При этом сначала, по его словам, необходимо достичь мирного соглашения. Франкен также отметил, что у Бельгии нет возможности предоставить тысячи солдат, но добавил, что, "когда это необходимо, мы всегда поможем нашим союзникам".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. Отмечалось, что европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Маск задал Европе неожиданный вопрос
Вчера, 09:20

Казахстан выяснит детали удара

Казахстан по дипломатическим каналам намерен обсудить с Украиной последствия ударов ее беспилотников по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), учитывая стратегическую значимость этого вопроса для экономики республики, заявил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
По заявлению "Транснефти", последствия атаки БПЛА на КТК будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. В то же время в казахстанском минэнерго сообщили, что ограничений для приема нефти со стороны КТК нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Запорожская областьЗапорожская АЭСЕвросоюзВ миреВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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