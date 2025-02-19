https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html

СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России - РИА Новости, 19.02.2025

СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе антироссийские санкции как... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:25:00+03:00

2025-02-19T02:25:00+03:00

2025-02-19T11:01:00+03:00

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дональд трамп

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, Рубио озвучил этот план во время телефонного разговора с европейскими коллегами во вторник. Звонок состоялся после его участия в переговорах с российскими представителями в Эр-Рияде, где стороны обсуждали, среди прочего, пути завершения украинского конфликта.Переговоры между Россией и США в Эр-РиядеВо вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и Соединенных Штатов как "очень хорошие" и заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000163271.html

https://ria.ru/20250207/sanktsii-1997881968.html

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в мире, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, санкции в отношении россии