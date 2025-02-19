Россия экстрадировала в Казахстан участника ОПГ
Россия выдала Казахстану подозреваемого в вымогательстве участника ОПГ
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 19 фев - РИА Новости. Россия выдала Казахстану участника ОПГ для привлечения к уголовной ответственности за вымогательство и мошенничество, на родине ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале генпрокуратуры республики.
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"Генеральной прокуратурой республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение в составе организованной преступной группы вымогательства и мошенничества. Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после совершения преступления фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года его задержали на территории Амурской области России.
В генпрокуратуре уточнили, что подозреваемый находится в следственном изоляторе. За совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.
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