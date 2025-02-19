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Россия экстрадировала в Казахстан участника ОПГ - РИА Новости, 19.02.2025
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08:38 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/prestupnik-2000209046.html
Россия экстрадировала в Казахстан участника ОПГ
Россия экстрадировала в Казахстан участника ОПГ - РИА Новости, 19.02.2025
Россия экстрадировала в Казахстан участника ОПГ
Россия выдала Казахстану участника ОПГ для привлечения к уголовной ответственности за вымогательство и мошенничество, на родине ему грозит до 15 лет лишения... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:38:00+03:00
2025-02-19T08:38:00+03:00
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АЛМА-АТА, 19 фев - РИА Новости. Россия выдала Казахстану участника ОПГ для привлечения к уголовной ответственности за вымогательство и мошенничество, на родине ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале генпрокуратуры республики. "Генеральной прокуратурой республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение в составе организованной преступной группы вымогательства и мошенничества. Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством", - говорится в сообщении. Отмечается, что после совершения преступления фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года его задержали на территории Амурской области России. В генпрокуратуре уточнили, что подозреваемый находится в следственном изоляторе. За совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.
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казахстан, россия, жамбылская область, в мире
Казахстан, Россия, Жамбылская область, В мире
Россия экстрадировала в Казахстан участника ОПГ

Россия выдала Казахстану подозреваемого в вымогательстве участника ОПГ

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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АЛМА-АТА, 19 фев - РИА Новости. Россия выдала Казахстану участника ОПГ для привлечения к уголовной ответственности за вымогательство и мошенничество, на родине ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале генпрокуратуры республики.
«
"Генеральной прокуратурой республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение в составе организованной преступной группы вымогательства и мошенничества. Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после совершения преступления фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года его задержали на территории Амурской области России.
В генпрокуратуре уточнили, что подозреваемый находится в следственном изоляторе. За совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.
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