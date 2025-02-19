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Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие - РИА Новости, 19.02.2025
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00:37 19.02.2025 (обновлено: 07:48 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие
Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и Соединенных Штатов как "очень хорошие" и раскритиковал позицию... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:37:00+03:00
2025-02-19T07:48:00+03:00
сша
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и Соединенных Штатов как "очень хорошие" и раскритиковал позицию Украины.&quot;Они (Переговоры — Прим. ред.) были очень хороши. Россия хочет что-то сделать&quot;, — заявил Трамп на пресс-конференции из своей резиденции в Мар-а-Лаго.Он добавил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине.Глава Белого дома раскритиковал киевский режим за то, что он не использовал возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. Он также высказал разочарование тем, что конфликт не удалось урегулировать без территориальных потерь для Украины, "без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов"."Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, ", – заявил он.Американский лидер выразил уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" полностью уничтожить украинские города, включая Киев, но не хочет этого делать.При этом Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского в стране.&quot;Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина — Прим. ред.) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы&quot;, — отметил он.Трамп напомнил, что на Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом он указал, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.Американский лидер посетовал, что Вашингтон выделил Киеву значительно больше средств, чем европейские союзники, и подчеркнул необходимость добиться справедливого распределения финансовых обязательств."Мы должны уравнять (вклады), потому что Европа выделила около 100 миллиардов, а мы – более 300. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами есть океан", – сказал Трамп,При этом он выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.Переговоры между Россией и США в Эр-РиядеВо вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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сша, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров
США, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров

Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и Соединенных Штатов как "очень хорошие" и раскритиковал позицию Украины.
«

"Они (Переговоры — Прим. ред.) были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", — заявил Трамп на пресс-конференции из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Он добавил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине.
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Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде
Вчера, 21:03
Глава Белого дома раскритиковал киевский режим за то, что он не использовал возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. Он также высказал разочарование тем, что конфликт не удалось урегулировать без территориальных потерь для Украины, "без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов".
"Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, ", – заявил он.
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Киев бросило в дрожь из-за переговоров России и США, пишут СМИ
Вчера, 20:49
Американский лидер выразил уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" полностью уничтожить украинские города, включая Киев, но не хочет этого делать.
При этом Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского в стране.
«

"Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина — Прим. ред.) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы", — отметил он.

Трамп напомнил, что на Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом он указал, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
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Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа
Вчера, 19:42
Американский лидер посетовал, что Вашингтон выделил Киеву значительно больше средств, чем европейские союзники, и подчеркнул необходимость добиться справедливого распределения финансовых обязательств.
"Мы должны уравнять (вклады), потому что Европа выделила около 100 миллиардов, а мы – более 300. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами есть океан", – сказал Трамп,
При этом он выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ
Вчера, 22:56

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США
Вчера, 21:37
 
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