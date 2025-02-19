Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:25 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/otel-2000204087.html
Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году
Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году - РИА Новости, 19.02.2025
Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году
Туристы в путешествиях по России в 2024 году в среднем платили за ночь в гостинице или апартаментах 5 тысяч рублей, еще около 3 тысяч тратили на медицинские и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:25:00+03:00
2025-02-19T07:25:00+03:00
туризм
россия
московская область (подмосковье)
краснодарский край
отдых в россии
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907221818_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2ce77e04a9b8be6185b0da13cf0ac4fc.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Туристы в путешествиях по России в 2024 году в среднем платили за ночь в гостинице или апартаментах 5 тысяч рублей, еще около 3 тысяч тратили на медицинские и спа-услуги, порядка 1,2 тысячи - на выставки и концерты, говорится в исследовании "СберАналитики", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты проанализировали поездки туристов по России в 2024 году и изучили траты, которые они делали непосредственно в месте отдыха. Исследование основано на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 миллионов покупателей и 7 миллионов юридических лиц. "В поездках россияне совершили 1,17 миллиарда покупок по картам, средний чек — 1082 рубля. Наибольшую долю в структуре потребления туристов составили продовольственные магазины — это 30% всех покупок по объему трат. По 17% расходов пришлось на рестораны и непродовольственные магазины. За ночь в гостинице или апартаментах туристы в среднем платили 5 тысяч рублей. На втором месте по среднему чеку — платные услуги (медуслуги, спа, салоны красоты, турагентства) - 3 тысячи, на третьем — развлечения (концерты, выставки) - 1,2 тысячи", - говорится в исследовании. Отмечается, что треть всех путешествующих по России имеют доход выше среднероссийского - 90 тысяч рублей. "На молодежь до 35 лет и людей старше 55 лет приходится половина всех поездок по стране (26% и 24% соответственно). Каждому второму путешественнику — от 35 до 55 лет", - рассказали аналитики. При этом наибольший средний возраст (46 лет) – у туристов, посещающих Ленинградскую и Московскую области. Каждый третий отдыхающий посетил Москву или Московскую область. Следующие по популярности — Санкт-Петербург и Ленинградская область (туда совершено 11% поездок), Краснодарский край (7,7%) и Татарстан (2,3%). "В прошлом году россияне совершили 161,8 миллиона поездок по стране — на 6% выше, чем в 2023 году", - говорится в исследовании. Выяснилось, что средняя поездка в 2024 году заняла 5,6 дня. "Больше времени туристы обычно проводят в отдаленных регионах, например, на Камчатке или Сахалине, либо в традиционных курортных местах — Краснодарском крае, Крыму и Дагестане", - отметили в компании. При этом доля туристов, лояльных к российскому гостеприимству, за последние годы достигла 45% - это означает, что практически каждый второй турист возвращается в один и тот же регион отдыха минимум раз в два года, пояснили аналитики.
https://ria.ru/20250214/retsepty-1999232811.html
https://ria.ru/20250205/puteshestviya-1997549024.html
россия
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907221818_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10a67365b0cfbd3a980d976e8a226cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), краснодарский край, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Россия, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край, отдых в России, Новости - Туризм
Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году

"СберАналитика": туристы в среднем платили за ночь в отеле пять тысяч рублей

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная ПолянаКрасная Поляна. Вид на отель
Красная Поляна. Вид на отель - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
Красная Поляна. Вид на отель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Туристы в путешествиях по России в 2024 году в среднем платили за ночь в гостинице или апартаментах 5 тысяч рублей, еще около 3 тысяч тратили на медицинские и спа-услуги, порядка 1,2 тысячи - на выставки и концерты, говорится в исследовании "СберАналитики", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проанализировали поездки туристов по России в 2024 году и изучили траты, которые они делали непосредственно в месте отдыха. Исследование основано на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 миллионов покупателей и 7 миллионов юридических лиц.
Девушка пьет чай - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Названы российские города, где туристы пробуют необычные горячие напитки
14 февраля, 20:14
"В поездках россияне совершили 1,17 миллиарда покупок по картам, средний чек — 1082 рубля. Наибольшую долю в структуре потребления туристов составили продовольственные магазины — это 30% всех покупок по объему трат. По 17% расходов пришлось на рестораны и непродовольственные магазины. За ночь в гостинице или апартаментах туристы в среднем платили 5 тысяч рублей. На втором месте по среднему чеку — платные услуги (медуслуги, спа, салоны красоты, турагентства) - 3 тысячи, на третьем — развлечения (концерты, выставки) - 1,2 тысячи", - говорится в исследовании.
Отмечается, что треть всех путешествующих по России имеют доход выше среднероссийского - 90 тысяч рублей. "На молодежь до 35 лет и людей старше 55 лет приходится половина всех поездок по стране (26% и 24% соответственно). Каждому второму путешественнику — от 35 до 55 лет", - рассказали аналитики. При этом наибольший средний возраст (46 лет) – у туристов, посещающих Ленинградскую и Московскую области.
Каждый третий отдыхающий посетил Москву или Московскую область. Следующие по популярности — Санкт-Петербург и Ленинградская область (туда совершено 11% поездок), Краснодарский край (7,7%) и Татарстан (2,3%). "В прошлом году россияне совершили 161,8 миллиона поездок по стране — на 6% выше, чем в 2023 году", - говорится в исследовании.
Выяснилось, что средняя поездка в 2024 году заняла 5,6 дня. "Больше времени туристы обычно проводят в отдаленных регионах, например, на Камчатке или Сахалине, либо в традиционных курортных местах — Краснодарском крае, Крыму и Дагестане", - отметили в компании.
При этом доля туристов, лояльных к российскому гостеприимству, за последние годы достигла 45% - это означает, что практически каждый второй турист возвращается в один и тот же регион отдыха минимум раз в два года, пояснили аналитики.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным
5 февраля, 20:06
 
ТуризмРоссияМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайотдых в РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала