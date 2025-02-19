https://ria.ru/20250219/otel-2000204087.html

Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году

Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году - РИА Новости, 19.02.2025

Исследование показало, сколько туристы платили за ночь в отеле в 2024 году

Туристы в путешествиях по России в 2024 году в среднем платили за ночь в гостинице или апартаментах 5 тысяч рублей, еще около 3 тысяч тратили на медицинские и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:25:00+03:00

2025-02-19T07:25:00+03:00

2025-02-19T07:25:00+03:00

туризм

россия

московская область (подмосковье)

краснодарский край

отдых в россии

новости - туризм

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Туристы в путешествиях по России в 2024 году в среднем платили за ночь в гостинице или апартаментах 5 тысяч рублей, еще около 3 тысяч тратили на медицинские и спа-услуги, порядка 1,2 тысячи - на выставки и концерты, говорится в исследовании "СберАналитики", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты проанализировали поездки туристов по России в 2024 году и изучили траты, которые они делали непосредственно в месте отдыха. Исследование основано на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 миллионов покупателей и 7 миллионов юридических лиц. "В поездках россияне совершили 1,17 миллиарда покупок по картам, средний чек — 1082 рубля. Наибольшую долю в структуре потребления туристов составили продовольственные магазины — это 30% всех покупок по объему трат. По 17% расходов пришлось на рестораны и непродовольственные магазины. За ночь в гостинице или апартаментах туристы в среднем платили 5 тысяч рублей. На втором месте по среднему чеку — платные услуги (медуслуги, спа, салоны красоты, турагентства) - 3 тысячи, на третьем — развлечения (концерты, выставки) - 1,2 тысячи", - говорится в исследовании. Отмечается, что треть всех путешествующих по России имеют доход выше среднероссийского - 90 тысяч рублей. "На молодежь до 35 лет и людей старше 55 лет приходится половина всех поездок по стране (26% и 24% соответственно). Каждому второму путешественнику — от 35 до 55 лет", - рассказали аналитики. При этом наибольший средний возраст (46 лет) – у туристов, посещающих Ленинградскую и Московскую области. Каждый третий отдыхающий посетил Москву или Московскую область. Следующие по популярности — Санкт-Петербург и Ленинградская область (туда совершено 11% поездок), Краснодарский край (7,7%) и Татарстан (2,3%). "В прошлом году россияне совершили 161,8 миллиона поездок по стране — на 6% выше, чем в 2023 году", - говорится в исследовании. Выяснилось, что средняя поездка в 2024 году заняла 5,6 дня. "Больше времени туристы обычно проводят в отдаленных регионах, например, на Камчатке или Сахалине, либо в традиционных курортных местах — Краснодарском крае, Крыму и Дагестане", - отметили в компании. При этом доля туристов, лояльных к российскому гостеприимству, за последние годы достигла 45% - это означает, что практически каждый второй турист возвращается в один и тот же регион отдыха минимум раз в два года, пояснили аналитики.

https://ria.ru/20250214/retsepty-1999232811.html

https://ria.ru/20250205/puteshestviya-1997549024.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), краснодарский край, отдых в россии, новости - туризм