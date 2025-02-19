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Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни - РИА Новости, 19.02.2025
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15:21 19.02.2025 (обновлено: 15:24 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/kazn-2000309251.html
Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни
Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни - РИА Новости, 19.02.2025
Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни
Суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли к смертной казни с отсрочкой исполнения на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:21:00+03:00
2025-02-19T15:24:00+03:00
китай
ханчжоу
чжэцзян
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение КНР в среду. "Народный суд средней ступени города Ханчжоу провинции Чжэцзян приговорил Чжан Хунли… к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав, конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Суд установил, что подсудимый с 2011 по 2022 год злоупотреблял своим служебным положением для оказания помощи физическим лицам и организациям в предоставлении кредитов и распределении должностей. За это он, установили в суде, незаконно получил имущество на сумму, эквивалентную 177 миллионам юаней (около 24,8 миллиона долларов). Сообщается, что Чжан Хунли признал вину и раскаялся, а присвоенные деньги и имущество были взысканы в полной мере. Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) - крупнейший в стране коммерческий банк, входит в "Большую четверку" китайских банков. Согласно рейтингу Global 2000, который ежегодно публикует журнал Forbes, в 2024 году ICBC занимал четвертое место среди крупнейших публичных компаний мира. За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
https://ria.ru/20241126/bank-1985795186.html
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ханчжоу
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китай, ханчжоу, чжэцзян, си цзиньпин, icbc, china development bank, в мире
Китай, Ханчжоу, Чжэцзян, Си Цзиньпин, ICBC, China Development Bank, В мире
Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни

Суд в Китае приговорил экс-зампредседателя ICBC Чжан Хунли к смертной казни

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЧеловек на фоне экрана с флагом Китая
Человек на фоне экрана с флагом Китая - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение КНР в среду.
"Народный суд средней ступени города Ханчжоу провинции Чжэцзян приговорил Чжан Хунли… к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав, конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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Суд установил, что подсудимый с 2011 по 2022 год злоупотреблял своим служебным положением для оказания помощи физическим лицам и организациям в предоставлении кредитов и распределении должностей. За это он, установили в суде, незаконно получил имущество на сумму, эквивалентную 177 миллионам юаней (около 24,8 миллиона долларов).
Сообщается, что Чжан Хунли признал вину и раскаялся, а присвоенные деньги и имущество были взысканы в полной мере.
Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) - крупнейший в стране коммерческий банк, входит в "Большую четверку" китайских банков. Согласно рейтингу Global 2000, который ежегодно публикует журнал Forbes, в 2024 году ICBC занимал четвертое место среди крупнейших публичных компаний мира.
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За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
Китай - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Экс-замминистра общественной безопасности КНР приговорили к смертной казни
23 сентября 2022, 07:57
 
КитайХанчжоуЧжэцзянСи ЦзиньпинICBCChina Development BankВ мире
 
 
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