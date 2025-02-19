https://ria.ru/20250219/kazn-2000309251.html

Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни

Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни - РИА Новости, 19.02.2025

Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни

Суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли к смертной казни с отсрочкой исполнения на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:21:00+03:00

2025-02-19T15:21:00+03:00

2025-02-19T15:24:00+03:00

китай

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение КНР в среду. "Народный суд средней ступени города Ханчжоу провинции Чжэцзян приговорил Чжан Хунли… к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав, конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Суд установил, что подсудимый с 2011 по 2022 год злоупотреблял своим служебным положением для оказания помощи физическим лицам и организациям в предоставлении кредитов и распределении должностей. За это он, установили в суде, незаконно получил имущество на сумму, эквивалентную 177 миллионам юаней (около 24,8 миллиона долларов). Сообщается, что Чжан Хунли признал вину и раскаялся, а присвоенные деньги и имущество были взысканы в полной мере. Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) - крупнейший в стране коммерческий банк, входит в "Большую четверку" китайских банков. Согласно рейтингу Global 2000, который ежегодно публикует журнал Forbes, в 2024 году ICBC занимал четвертое место среди крупнейших публичных компаний мира. За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

https://ria.ru/20241126/bank-1985795186.html

https://ria.ru/20241217/kitay-1989595447.html

https://ria.ru/20220923/kazn-1818836634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, ханчжоу, чжэцзян, си цзиньпин, icbc, china development bank, в мире