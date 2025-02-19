Экс-зампреда крупнейшего китайского банка приговорили к смертной казни
Суд в Китае приговорил экс-зампредседателя ICBC Чжан Хунли к смертной казни
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЧеловек на фоне экрана с флагом Китая
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение КНР в среду.
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Суд установил, что подсудимый с 2011 по 2022 год злоупотреблял своим служебным положением для оказания помощи физическим лицам и организациям в предоставлении кредитов и распределении должностей. За это он, установили в суде, незаконно получил имущество на сумму, эквивалентную 177 миллионам юаней (около 24,8 миллиона долларов).
Сообщается, что Чжан Хунли признал вину и раскаялся, а присвоенные деньги и имущество были взысканы в полной мере.
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За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
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