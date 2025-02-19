Эксперт рассказал, какие цели преследует Трамп на Украине
Чже Сун Хун: Трамп рассматривает переговоры по Украине как сделку
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу "совсем" не нужен конфликт на Украине, он рассматривает переговоры по его прекращению как сделку ради возвращения потраченных Вашингтоном на Киев ресурсов, заявил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
"Трампу эта война совсем не нужна. С его позиции, важно не количество жертв, а "почему США должны отдавать такое количество своих ресурсов ради Украины". Во время администрации (экс-президента) Байдена фактически игнорировалась национальная выгода США. Если думать о ней, то поддержку Киева надо прекращать, а для этого нужно, чтобы война закончилась. К тому же, использованные средства, их нужно как-то вернуть. Так что Трамп рассматривает переговоры как сделку", - пояснил эксперт.
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"Скорее всего, контроль над территориями будет заморожен в том состоянии, в каком они сейчас", - предположил Чже Сун Хун.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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