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Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах - РИА Новости, 19.02.2025
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17:21 19.02.2025 (обновлено: 17:57 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html
Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах
Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах - РИА Новости, 19.02.2025
Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах
Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале выступил против спекуляций и забастовок в республиканских школах. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:21:00+03:00
2025-02-19T17:57:00+03:00
сергей меликов
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале выступил против спекуляций и забастовок в республиканских школах."В последнее время наблюдаю нездоровую тенденцию, когда администрации школ делают учебный процесс предметом спекуляции", — написал он.Глава республики напомнил о трех резонансных случаях в школе, среди которых драка учителей в селе Хлют, забастовка с требованием вернуть прежнего директора на пост в селе Хубар и выступление учителей и родителей против увольнения директора буйнакской школы после попытки суицида ученика."Образование дагестанских детей неприкосновенно! Любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование и иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе "незримых"!" — резюмировал Меликов.В начале февраля в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. При этом сообщалось, что одна из учительниц пострадала в потасовке.
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сергей меликов, происшествия, республика дагестан
Сергей Меликов, Происшествия, Республика Дагестан
Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах

Меликов раскритиковал школы в Дагестане из-за драк и забастовок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале выступил против спекуляций и забастовок в республиканских школах.
"В последнее время наблюдаю нездоровую тенденцию, когда администрации школ делают учебный процесс предметом спекуляции", — написал он.
Глава республики напомнил о трех резонансных случаях в школе, среди которых драка учителей в селе Хлют, забастовка с требованием вернуть прежнего директора на пост в селе Хубар и выступление учителей и родителей против увольнения директора буйнакской школы после попытки суицида ученика.
"Образование дагестанских детей неприкосновенно! Любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование и иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе "незримых"!" — резюмировал Меликов.
В начале февраля в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. При этом сообщалось, что одна из учительниц пострадала в потасовке.
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