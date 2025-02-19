https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html

Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах

Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах - РИА Новости, 19.02.2025

Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах

Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале выступил против спекуляций и забастовок в республиканских школах. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:21:00+03:00

2025-02-19T17:21:00+03:00

2025-02-19T17:57:00+03:00

сергей меликов

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале выступил против спекуляций и забастовок в республиканских школах."В последнее время наблюдаю нездоровую тенденцию, когда администрации школ делают учебный процесс предметом спекуляции", — написал он.Глава республики напомнил о трех резонансных случаях в школе, среди которых драка учителей в селе Хлют, забастовка с требованием вернуть прежнего директора на пост в селе Хубар и выступление учителей и родителей против увольнения директора буйнакской школы после попытки суицида ученика."Образование дагестанских детей неприкосновенно! Любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование и иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе "незримых"!" — резюмировал Меликов.В начале февраля в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. При этом сообщалось, что одна из учительниц пострадала в потасовке.

https://ria.ru/20241206/bloger-1987694771.html

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сергей меликов, происшествия, республика дагестан