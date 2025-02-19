https://ria.ru/20250219/azal-2000209508.html
Окончательный отчет по крушению AZAL представят до декабря 2025 года
Окончательный отчет по крушению AZAL представят до декабря 2025 года - РИА Новости, 19.02.2025
Окончательный отчет по крушению AZAL представят до декабря 2025 года
Окончательный отчет по расследование крушения под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) будет представлен до конца 2025 года, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:47:00+03:00
2025-02-19T08:47:00+03:00
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АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Окончательный отчет по расследование крушения под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) будет представлен до конца 2025 года, заявил на пресс-конференции в Астане вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев."Согласно требованиям и стандартам и рекомендуемой практики ICAO (Международная организация гражданской авиации - ред.) один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчёт по расследованию должен быть завершён", - сказал Ластаев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html
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актау, казахстан, в мире, астана, баку
Актау, Казахстан, В мире, Астана, Баку
Окончательный отчет по крушению AZAL представят до декабря 2025 года
Окончательный отчет по крушению самолета AZAL представят до декабря 2025 года