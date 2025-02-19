https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210327.html

В ижевском аэропорту задержали пять рейсов

В ижевском аэропорту задержали пять рейсов - РИА Новости, 19.02.2025

В ижевском аэропорту задержали пять рейсов

Пять авиарейсов на прилёт и вылет задержаны в ижевском аэропорту после введения ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиаузла. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:51:00+03:00

2025-02-19T08:51:00+03:00

2025-02-19T08:55:00+03:00

происшествия

ижевск

москва

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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УФА, 19 фев - РИА Новости. Пять авиарейсов на прилёт и вылет задержаны в ижевском аэропорту после введения ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, Ижевска и Кирова. По данным онлайн-табло аэропорта Ижевска, на прилет задержаны два самолёта из Москвы (Шереметьево и Домодедово). На вылет задержаны два рейса в Москву и один - в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html

ижевск

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, москва, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)