https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210327.html
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов - РИА Новости, 19.02.2025
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов
Пять авиарейсов на прилёт и вылет задержаны в ижевском аэропорту после введения ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиаузла. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:51:00+03:00
2025-02-19T08:51:00+03:00
2025-02-19T08:55:00+03:00
происшествия
ижевск
москва
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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УФА, 19 фев - РИА Новости. Пять авиарейсов на прилёт и вылет задержаны в ижевском аэропорту после введения ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, Ижевска и Кирова. По данным онлайн-табло аэропорта Ижевска, на прилет задержаны два самолёта из Москвы (Шереметьево и Домодедово). На вылет задержаны два рейса в Москву и один - в Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html
ижевск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, москва, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Ижевск, Москва, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов после введения ограничений на полеты