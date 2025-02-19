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В ижевском аэропорту задержали пять рейсов - РИА Новости, 19.02.2025
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08:51 19.02.2025 (обновлено: 08:55 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210327.html
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов - РИА Новости, 19.02.2025
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов
Пять авиарейсов на прилёт и вылет задержаны в ижевском аэропорту после введения ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиаузла. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:51:00+03:00
2025-02-19T08:55:00+03:00
происшествия
ижевск
москва
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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УФА, 19 фев - РИА Новости. Пять авиарейсов на прилёт и вылет задержаны в ижевском аэропорту после введения ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, Ижевска и Кирова. По данным онлайн-табло аэропорта Ижевска, на прилет задержаны два самолёта из Москвы (Шереметьево и Домодедово). На вылет задержаны два рейса в Москву и один - в Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20250219/aeroport-2000210716.html
ижевск
москва
казань
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происшествия, ижевск, москва, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Ижевск, Москва, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В ижевском аэропорту задержали пять рейсов

В ижевском аэропорту задержали пять рейсов после введения ограничений на полеты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 19 фев - РИА Новости. Пять авиарейсов на прилёт и вылет задержаны в ижевском аэропорту после введения ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиаузла.
Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, Ижевска и Кирова.
По данным онлайн-табло аэропорта Ижевска, на прилет задержаны два самолёта из Москвы (Шереметьево и Домодедово). На вылет задержаны два рейса в Москву и один - в Санкт-Петербург.
Аэропорт Победилово в Кирове - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В аэропорту Кирова сняли ограничения на полеты
08:53
 
ПроисшествияИжевскМоскваКазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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