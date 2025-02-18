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Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде - РИА Новости, 18.02.2025
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21:03 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000164594.html
Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде
Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде - РИА Новости, 18.02.2025
Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде
Владимир Зеленский, на фоне снижения интереса со стороны западных союзников к Украине, ищет себе нового покровителя в качестве Китая, тем самим шантажирую США,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:03:00+03:00
2025-02-18T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, на фоне снижения интереса со стороны западных союзников к Украине, ищет себе нового покровителя в качестве Китая, тем самим шантажирую США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Как передавал накануне украинский телеканал ТСН, Зеленский в понедельник по результатам визита в ОАЭ не исключил участия представителей Китая в переговорах по урегулированию украинского вопроса. Комментируя возможное вовлечение КНР в переговорный процесс, он отметил важность участия "серьезных игроков". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая состоялась15 февраля на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности, выразил надежду на значимый вклад Китая в достижении всестороннего, справедливого и устойчивого мира на Украине. "Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То (экс-президент США Джо - ред.) Байден денег не даёт, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом". И тут - великая идея: давайте попросим у Китая "гарантии безопасности", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что таким образом Зеленский ищет себе "нового хозяина". Дубинский обратил внимание на изменение риторики в отношении Китая. Ещё вчера Китай для украинских властей был "врагом демократии". а сегодня "почти миротворец и гарант мира". По мнению парламентария, "вообразив себя Наполеоном дипломатии" Зеленский наивно пытается шантажировать США угрозой сближения с Китаем. "Это даже не "многоходовочка", это банальный поиск нового хозяина... Завтра, глядишь, и Москва станет "надёжным партнёром по восстановлению территориальной целостности", - резюмировал депутат. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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в мире, цены на нефть, китай, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Цены на нефть, Китай, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Российский фонд прямых инвестиций
Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский: Зеленский ищет себе нового хозяина в качестве Китая

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, на фоне снижения интереса со стороны западных союзников к Украине, ищет себе нового покровителя в качестве Китая, тем самим шантажирую США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Как передавал накануне украинский телеканал ТСН, Зеленский в понедельник по результатам визита в ОАЭ не исключил участия представителей Китая в переговорах по урегулированию украинского вопроса. Комментируя возможное вовлечение КНР в переговорный процесс, он отметил важность участия "серьезных игроков". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая состоялась15 февраля на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности, выразил надежду на значимый вклад Китая в достижении всестороннего, справедливого и устойчивого мира на Украине.
Зеленскому на Мюнхенской конференции не позволили говорить на украинском - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Зеленский попал в неловкую ситуацию на Мюнхенской конференции
15 февраля, 14:39
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"Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То (экс-президент США Джо - ред.) Байден денег не даёт, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом". И тут - великая идея: давайте попросим у Китая "гарантии безопасности", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что таким образом Зеленский ищет себе "нового хозяина". Дубинский обратил внимание на изменение риторики в отношении Китая. Ещё вчера Китай для украинских властей был "врагом демократии". а сегодня "почти миротворец и гарант мира". По мнению парламентария, "вообразив себя Наполеоном дипломатии" Зеленский наивно пытается шантажировать США угрозой сближения с Китаем.
"Это даже не "многоходовочка", это банальный поиск нового хозяина... Завтра, глядишь, и Москва станет "надёжным партнёром по восстановлению территориальной целостности", - резюмировал депутат.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Такого он не делал". СМИ заметили новую деталь в поведении Зеленского
Вчера, 10:43
 
В миреЦены на нефтьКитайУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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