https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000164594.html

Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде

Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде - РИА Новости, 18.02.2025

Зеленский пытается шантажировать США сближением с Китаем, заявили в Раде

Владимир Зеленский, на фоне снижения интереса со стороны западных союзников к Украине, ищет себе нового покровителя в качестве Китая, тем самим шантажирую США,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:03:00+03:00

2025-02-18T21:03:00+03:00

2025-02-18T21:03:00+03:00

в мире

цены на нефть

китай

украина

сша

владимир зеленский

александр дубинский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, на фоне снижения интереса со стороны западных союзников к Украине, ищет себе нового покровителя в качестве Китая, тем самим шантажирую США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Как передавал накануне украинский телеканал ТСН, Зеленский в понедельник по результатам визита в ОАЭ не исключил участия представителей Китая в переговорах по урегулированию украинского вопроса. Комментируя возможное вовлечение КНР в переговорный процесс, он отметил важность участия "серьезных игроков". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая состоялась15 февраля на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности, выразил надежду на значимый вклад Китая в достижении всестороннего, справедливого и устойчивого мира на Украине. "Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То (экс-президент США Джо - ред.) Байден денег не даёт, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом". И тут - великая идея: давайте попросим у Китая "гарантии безопасности", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что таким образом Зеленский ищет себе "нового хозяина". Дубинский обратил внимание на изменение риторики в отношении Китая. Ещё вчера Китай для украинских властей был "врагом демократии". а сегодня "почти миротворец и гарант мира". По мнению парламентария, "вообразив себя Наполеоном дипломатии" Зеленский наивно пытается шантажировать США угрозой сближения с Китаем. "Это даже не "многоходовочка", это банальный поиск нового хозяина... Завтра, глядишь, и Москва станет "надёжным партнёром по восстановлению территориальной целостности", - резюмировал депутат. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999571988.html

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999987286.html

китай

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, китай, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины, российский фонд прямых инвестиций