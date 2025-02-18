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Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 18.02.2025 (обновлено: 18:33 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000128451.html
Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров
Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:16:00+03:00
2025-02-18T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
юрий ушаков
кит келлог
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов."Еще очень важное замечание, уже от помощника президента Ушакова, тоже нам в интервью: переговорная группа будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос. И господин Ушаков заявил, что у Америки, у Соединенных Штатов уже избран такой человек, и это Кит Келлог, он спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине. Его сегодня не было здесь, он разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен в Европе. Но нашей стране еще с этим предстоит определиться", - рассказал Попов в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
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в мире, россия, украина, сша, юрий ушаков, кит келлог, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Кит Келлог, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров

Ушаков: США выбрали Келлога своим представителем для переговоров по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов.
"Еще очень важное замечание, уже от помощника президента Ушакова, тоже нам в интервью: переговорная группа будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос. И господин Ушаков заявил, что у Америки, у Соединенных Штатов уже избран такой человек, и это Кит Келлог, он спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине. Его сегодня не было здесь, он разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен в Европе. Но нашей стране еще с этим предстоит определиться", - рассказал Попов в эфире телеканала "Россия 1".
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЮрий УшаковКит КеллогПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСаудовская Аравия
 
 
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