https://ria.ru/20250218/ushakov-2000128451.html

Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров

Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров - РИА Новости, 18.02.2025

Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:16:00+03:00

2025-02-18T18:16:00+03:00

2025-02-18T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов."Еще очень важное замечание, уже от помощника президента Ушакова, тоже нам в интервью: переговорная группа будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос. И господин Ушаков заявил, что у Америки, у Соединенных Штатов уже избран такой человек, и это Кит Келлог, он спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине. Его сегодня не было здесь, он разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен в Европе. Но нашей стране еще с этим предстоит определиться", - рассказал Попов в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

россия

украина

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