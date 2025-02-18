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Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров
Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:16:00+03:00
2025-02-18T18:16:00+03:00
2025-02-18T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кит келлог
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Соединенные Штаты выбрали спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией, сообщил ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов."Еще очень важное замечание, уже от помощника президента Ушакова, тоже нам в интервью: переговорная группа будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос. И господин Ушаков заявил, что у Америки, у Соединенных Штатов уже избран такой человек, и это Кит Келлог, он спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине. Его сегодня не было здесь, он разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен в Европе. Но нашей стране еще с этим предстоит определиться", - рассказал Попов в эфире телеканала "Россия 1".
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Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров
Ушаков: США выбрали Келлога своим представителем для переговоров по Украине