https://ria.ru/20250218/putin-2000048926.html

Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках

Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках - РИА Новости, 18.02.2025

Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, к которым приковано внимание всего мира, РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:48:00+03:00

2025-02-18T13:48:00+03:00

2025-02-18T21:32:00+03:00

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сша

санкт-петербург

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, к которым приковано внимание всего мира, оба покинут официальные резиденции: у них запланированы поездки по своим странам. Путин отправится на северо-запад России, в Санкт-Петербург, а Трамп — на юго-восток США, во Флориду.Президент РФ, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, во вторник будет работать в Санкт-Петербурге. В Северной столице он проведет по видеосвязи совещание с правительством РФ, главной темой которого станут итоги диспансеризации в стране в 2024 году. Трамп же планирует поездку во Флориду, в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Ожидается, что там он подпишет очередную партию исполнительных указов.Помимо этого, во вторник в США планируется выход в эфир совместного интервью Трампа и главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска на канале Fox News.Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российскую сторону представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Ушаков. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, санкт-петербург, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде