Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках
Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках по регионам
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, к которым приковано внимание всего мира, оба покинут официальные резиденции: у них запланированы поездки по своим странам. Путин отправится на северо-запад России, в Санкт-Петербург, а Трамп — на юго-восток США, во Флориду.
Президент РФ, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, во вторник будет работать в Санкт-Петербурге. В Северной столице он проведет по видеосвязи совещание с правительством РФ, главной темой которого станут итоги диспансеризации в стране в 2024 году.
Помимо этого, во вторник в США планируется выход в эфир совместного интервью Трампа и главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска на канале Fox News.
Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Российскую сторону представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Ушаков. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.