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Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках - РИА Новости, 18.02.2025
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13:48 18.02.2025 (обновлено: 21:32 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000048926.html
Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках
Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках - РИА Новости, 18.02.2025
Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, к которым приковано внимание всего мира, РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:48:00+03:00
2025-02-18T21:32:00+03:00
россия
сша
санкт-петербург
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, к которым приковано внимание всего мира, оба покинут официальные резиденции: у них запланированы поездки по своим странам. Путин отправится на северо-запад России, в Санкт-Петербург, а Трамп — на юго-восток США, во Флориду.Президент РФ, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, во вторник будет работать в Санкт-Петербурге. В Северной столице он проведет по видеосвязи совещание с правительством РФ, главной темой которого станут итоги диспансеризации в стране в 2024 году. Трамп же планирует поездку во Флориду, в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Ожидается, что там он подпишет очередную партию исполнительных указов.Помимо этого, во вторник в США планируется выход в эфир совместного интервью Трампа и главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска на канале Fox News.Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российскую сторону представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Ушаков. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html
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россия, сша, санкт-петербург, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Санкт-Петербург, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках

Путин и Трамп проведут день переговоров в Эр-Рияде в поездках по регионам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, к которым приковано внимание всего мира, оба покинут официальные резиденции: у них запланированы поездки по своим странам. Путин отправится на северо-запад России, в Санкт-Петербург, а Трамп — на юго-восток США, во Флориду.
Президент РФ, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, во вторник будет работать в Санкт-Петербурге. В Северной столице он проведет по видеосвязи совещание с правительством РФ, главной темой которого станут итоги диспансеризации в стране в 2024 году.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков
Вчера, 12:33
Трамп же планирует поездку во Флориду, в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Ожидается, что там он подпишет очередную партию исполнительных указов.
Помимо этого, во вторник в США планируется выход в эфир совместного интервью Трампа и главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска на канале Fox News.
Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Российскую сторону представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Ушаков. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 12:55
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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