https://ria.ru/20250218/pushkov-2000107133.html

Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США

Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025

Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США

Недовольство Европы и Украины российско-американскими переговорами может привести их к международной изоляции, предупредил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:05:00+03:00

2025-02-18T17:05:00+03:00

2025-02-18T17:05:00+03:00

евросоюз

алексей пушков

юрий ушаков

сергей лавров

европа

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Недовольство Европы и Украины российско-американскими переговорами может привести их к международной изоляции, предупредил сенатор Алексей Пушков. "Полагаю, Европа и Украина - единственные места в мире, где недовольны переговорами России и США в Эр-Рияде. Так недалеко и до международной изоляции...", - написал политик в своем Telegram-канале. Парламентарий также отметил, что договоренности между российской и американской делегациями о продвижении к нормализации отношений между Россией и США "вообще выбивают почву из-под ног европейцев и руководства ЕС". "Одно дело - враждовать с Москвой вместе с США и под их прикрытием, и совсем другое - находясь в противофазе с Вашингтоном. В Европе уже наметился раскол между агрессивным ядром в составе восьми стран, враждебно относящихся к новой политике США, и молчаливым большинством, которое не хочет раздражать (Дональда) Трампа. Скоро этот раскол выйдет на поверхность", - полагает Пушков. Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

https://ria.ru/20250218/slutskij-2000035458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

евросоюз, алексей пушков, юрий ушаков, сергей лавров, европа, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде