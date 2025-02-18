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Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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17:05 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/pushkov-2000107133.html
Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США
Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США
Недовольство Европы и Украины российско-американскими переговорами может привести их к международной изоляции, предупредил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:05:00+03:00
2025-02-18T17:05:00+03:00
евросоюз
алексей пушков
юрий ушаков
сергей лавров
европа
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Недовольство Европы и Украины российско-американскими переговорами может привести их к международной изоляции, предупредил сенатор Алексей Пушков. "Полагаю, Европа и Украина - единственные места в мире, где недовольны переговорами России и США в Эр-Рияде. Так недалеко и до международной изоляции...", - написал политик в своем Telegram-канале. Парламентарий также отметил, что договоренности между российской и американской делегациями о продвижении к нормализации отношений между Россией и США "вообще выбивают почву из-под ног европейцев и руководства ЕС". "Одно дело - враждовать с Москвой вместе с США и под их прикрытием, и совсем другое - находясь в противофазе с Вашингтоном. В Европе уже наметился раскол между агрессивным ядром в составе восьми стран, враждебно относящихся к новой политике США, и молчаливым большинством, которое не хочет раздражать (Дональда) Трампа. Скоро этот раскол выйдет на поверхность", - полагает Пушков. Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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евросоюз, алексей пушков, юрий ушаков, сергей лавров, европа, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Евросоюз, Алексей Пушков, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Европа, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США

Пушков допустил международную изоляцию Европы и Украины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Недовольство Европы и Украины российско-американскими переговорами может привести их к международной изоляции, предупредил сенатор Алексей Пушков.
"Полагаю, Европа и Украина - единственные места в мире, где недовольны переговорами России и США в Эр-Рияде. Так недалеко и до международной изоляции...", - написал политик в своем Telegram-канале.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
Парламентарий также отметил, что договоренности между российской и американской делегациями о продвижении к нормализации отношений между Россией и США "вообще выбивают почву из-под ног европейцев и руководства ЕС".
"Одно дело - враждовать с Москвой вместе с США и под их прикрытием, и совсем другое - находясь в противофазе с Вашингтоном. В Европе уже наметился раскол между агрессивным ядром в составе восьми стран, враждебно относящихся к новой политике США, и молчаливым большинством, которое не хочет раздражать (Дональда) Трампа. Скоро этот раскол выйдет на поверхность", - полагает Пушков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 12:55
 
ЕвросоюзАлексей ПушковЮрий УшаковСергей ЛавровЕвропаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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