Пушков отреагировал на итоги переговоров России и США
Пушков допустил международную изоляцию Европы и Украины
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Недовольство Европы и Украины российско-американскими переговорами может привести их к международной изоляции, предупредил сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий также отметил, что договоренности между российской и американской делегациями о продвижении к нормализации отношений между Россией и США "вообще выбивают почву из-под ног европейцев и руководства ЕС".
"Одно дело - враждовать с Москвой вместе с США и под их прикрытием, и совсем другое - находясь в противофазе с Вашингтоном. В Европе уже наметился раскол между агрессивным ядром в составе восьми стран, враждебно относящихся к новой политике США, и молчаливым большинством, которое не хочет раздражать (Дональда) Трампа. Скоро этот раскол выйдет на поверхность", - полагает Пушков.
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.