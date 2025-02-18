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В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов - РИА Новости, 18.02.2025
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10:49 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peterburg-1999989153.html
В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов
В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов - РИА Новости, 18.02.2025
В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов
Сотрудник салона мобильной связи в Санкт-Петербурге подозревается в продаже персональных данных абонентов по 300 рублей за каждого, он задержан, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:49:00+03:00
2025-02-18T10:49:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудник салона мобильной связи в Санкт-Петербурге подозревается в продаже персональных данных абонентов по 300 рублей за каждого, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Как установили сыщики, в 2022 году мужчина работал в салоне сотовой связи на Пискаревском проспекте и нашел дополнительную подработку в мессенджере. Неизвестный работодатель предложил за денежное вознаграждение "сливать" персональные данные абонентов сети. Цена за одного абонента – 300 рублей", – говорится в сообщении. По оперативным данным, задержанный житель города Мурино в Ленинградской области за время своей работы в салоне связи успел продать данные "нескольких десятков" абонентов. Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). Полиция устанавливает, не причастен ли фигурант к другим аналогичным эпизодам.
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происшествия, технологии, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов

В Петербурге сотрудник салона связи мог продавать данные абонентов по 300 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудник салона мобильной связи в Санкт-Петербурге подозревается в продаже персональных данных абонентов по 300 рублей за каждого, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Как установили сыщики, в 2022 году мужчина работал в салоне сотовой связи на Пискаревском проспекте и нашел дополнительную подработку в мессенджере. Неизвестный работодатель предложил за денежное вознаграждение "сливать" персональные данные абонентов сети. Цена за одного абонента – 300 рублей", – говорится в сообщении.
По оперативным данным, задержанный житель города Мурино в Ленинградской области за время своей работы в салоне связи успел продать данные "нескольких десятков" абонентов.
Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). Полиция устанавливает, не причастен ли фигурант к другим аналогичным эпизодам.
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