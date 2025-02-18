https://ria.ru/20250218/peterburg-1999989153.html

В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов

В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов - РИА Новости, 18.02.2025

В Петербурге сотрудника салона связи заподозрили в продаже данных абонентов

Сотрудник салона мобильной связи в Санкт-Петербурге подозревается в продаже персональных данных абонентов по 300 рублей за каждого, он задержан, сообщила... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:49:00+03:00

2025-02-18T10:49:00+03:00

2025-02-18T10:49:00+03:00

происшествия

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудник салона мобильной связи в Санкт-Петербурге подозревается в продаже персональных данных абонентов по 300 рублей за каждого, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Как установили сыщики, в 2022 году мужчина работал в салоне сотовой связи на Пискаревском проспекте и нашел дополнительную подработку в мессенджере. Неизвестный работодатель предложил за денежное вознаграждение "сливать" персональные данные абонентов сети. Цена за одного абонента – 300 рублей", – говорится в сообщении. По оперативным данным, задержанный житель города Мурино в Ленинградской области за время своей работы в салоне связи успел продать данные "нескольких десятков" абонентов. Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). Полиция устанавливает, не причастен ли фигурант к другим аналогичным эпизодам.

https://ria.ru/20250121/peterburg-1994749883.html

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происшествия, технологии, россия, санкт-петербург, ленинградская область