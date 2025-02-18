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Макрон поговорил с Трампом и Зеленским - РИА Новости, 18.02.2025
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03:11 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/makron-1999955495.html
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским - РИА Новости, 18.02.2025
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:11:00+03:00
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эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским. "После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским", - написал Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х. Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром, добавив, что с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности. В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".
https://ria.ru/20250218/mask-1999953507.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, еврокомиссия, евросовет, нато
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросовет, НАТО
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским

Макрон сообщил, что провел беседы с Трампом и Зеленским

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.
"После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским", - написал Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине
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Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром, добавив, что с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности.
В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".
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Вчера, 19:08
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоветНАТО
 
 
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