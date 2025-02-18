Макрон поговорил с Трампом и Зеленским
Макрон сообщил, что провел беседы с Трампом и Зеленским
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.
Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром, добавив, что с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности.
В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".