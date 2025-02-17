https://ria.ru/20250217/parizh-1999927991.html

Слуцкий заявил о провале саммита в Париже по Украине

Слуцкий заявил о провале саммита в Париже по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Слуцкий заявил о провале саммита в Париже по Украине

Саммит в Париже не способен предложить реальных путей выхода из украинского конфликта, а Франция и Германия дискредитировали себя обманом с Минскими... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:03:00+03:00

2025-02-17T21:03:00+03:00

2025-02-17T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Саммит в Париже не способен предложить реальных путей выхода из украинского конфликта, а Франция и Германия дискредитировали себя обманом с Минскими соглашениями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Неформальный саммит в Париже не способен предложить реальных путей выхода из украинского кризиса. Франция и Германия дискредитировали себя обманом с Минскими соглашениями и не могут претендовать на роль договороспособной стороны", - сообщил он в своем Telegram-канале. По его словам, инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона по сбору лидеров восьми европейских стран для выработки гарантий безопасности Украине априори обречена на провал, особенно в свете возобновления российско-американских контактов, первый раунд которых намечен на завтра в Эр-Риярде. "Голоса в пользу размещения европейских вооруженных контингентов на Украине тонут в заявлениях шефа Пентагона и "переобувшегося в воздухе" Генсека НАТО о том, что "миротворческий корпус" не может выступать под эгидой Североатлантического альянса. Да и на миротворчество это никак не тянет, скорее на охранку узурпатора Зеленского", - добавил депутат Госдумы. Слуцкий добавил, что в Париже собрались сторонники продолжения "войны до последнего украинца" и нанесения стратегического поражения России. Он считает, что возможные решения о развертывании на Украине каких-либо "европейских сил сдерживания" - это про дальнейшую эскалацию и оккупацию Украины. "И осознают ли эти теряющие оперение ястребы, что любые так называемые "миротворческие контингенты", введенные в зону украинского конфликта в обход ООН, автоматически станут законной целью ВС России", - заключил парламентарий. По инициативе Макрона в Париже в понедельник проходит неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ней примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

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