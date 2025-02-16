В Астане гвардейцы провели концерт, приуроченный к 80-летию Победы
В Астане гвардейцы провели концерт в ТЦ, приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ
© Фото : ҚР Ұлттық ұланы/TelegramТворческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны. 16 февраля 2025
© Фото : ҚР Ұлттық ұланы/Telegram
Творческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны. 16 февраля 2025
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АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Творческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны, сообщает в воскресенье пресс-служба нацгвардии.
"В столичном торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр" прошло зрелищное выступление военнослужащих национальной гвардии республики Казахстан. В рамках акции "100 дней до Победы" приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, гвардейцы продемонстрировали силу, выправку и профессионализм, покорив сердца зрителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацгвардии.
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Гвардейцы исполнили военные композиции, такие как "Ехал я из Берлина", "Смуглянка", "Первым делом - самолеты", а также продемонстрировали зрителям костюмированные танцевальные номера. Помимо этого, они показали строевую подготовку, мастерство владения оружием и боевые приемы.
"Наша цель - передать нынешнему поколению эмоции и дух радости наших предков. Мы хотим, чтобы молодежь знала и гордилась подвигом своих отцов и дедов, понимала, какой ценой была завоевана Победа. Радость победы над фашизмом - это не просто исторический факт, а наследие, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям", - приводятся в сообщении слова заместителя командира столичной бригады нацгвардии Казахстана Тимура Рахимова.
Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в Великой Отечественной войне не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.
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