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В Астане гвардейцы провели концерт, приуроченный к 80-летию Победы - РИА Новости, 16.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:25 16.02.2025 (обновлено: 16:31 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/astana-1999688588.html
В Астане гвардейцы провели концерт, приуроченный к 80-летию Победы
В Астане гвардейцы провели концерт, приуроченный к 80-летию Победы - РИА Новости, 16.02.2025
В Астане гвардейцы провели концерт, приуроченный к 80-летию Победы
Творческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:25:00+03:00
2025-02-16T16:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
казахстан
астана
великая отечественная война (1941-1945)
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АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Творческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны, сообщает в воскресенье пресс-служба нацгвардии. "В столичном торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр" прошло зрелищное выступление военнослужащих национальной гвардии республики Казахстан. В рамках акции "100 дней до Победы" приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, гвардейцы продемонстрировали силу, выправку и профессионализм, покорив сердца зрителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацгвардии. Гвардейцы исполнили военные композиции, такие как "Ехал я из Берлина", "Смуглянка", "Первым делом - самолеты", а также продемонстрировали зрителям костюмированные танцевальные номера. Помимо этого, они показали строевую подготовку, мастерство владения оружием и боевые приемы. "Наша цель - передать нынешнему поколению эмоции и дух радости наших предков. Мы хотим, чтобы молодежь знала и гордилась подвигом своих отцов и дедов, понимала, какой ценой была завоевана Победа. Радость победы над фашизмом - это не просто исторический факт, а наследие, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям", - приводятся в сообщении слова заместителя командира столичной бригады нацгвардии Казахстана Тимура Рахимова. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в Великой Отечественной войне не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.
https://ria.ru/20250215/pekin-1999546916.html
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в мире, казахстан, астана, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Астана, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Астане гвардейцы провели концерт, приуроченный к 80-летию Победы

В Астане гвардейцы провели концерт в ТЦ, приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ

© Фото : ҚР Ұлттық ұланы/TelegramТворческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны. 16 февраля 2025
Творческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции 100 дней до Победы исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны. 16 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : ҚР Ұлттық ұланы/Telegram
Творческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны. 16 февраля 2025
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АЛМА-АТА, 16 фев – РИА Новости. Творческие коллективы национальной гвардии Казахстана в рамках акции "100 дней до Победы" исполнили песни и хореографические композиции на произведения военных лет в одном из торговых центров Астаны, сообщает в воскресенье пресс-служба нацгвардии.
"В столичном торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр" прошло зрелищное выступление военнослужащих национальной гвардии республики Казахстан. В рамках акции "100 дней до Победы" приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, гвардейцы продемонстрировали силу, выправку и профессионализм, покорив сердца зрителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацгвардии.
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Гвардейцы исполнили военные композиции, такие как "Ехал я из Берлина", "Смуглянка", "Первым делом - самолеты", а также продемонстрировали зрителям костюмированные танцевальные номера. Помимо этого, они показали строевую подготовку, мастерство владения оружием и боевые приемы.
"Наша цель - передать нынешнему поколению эмоции и дух радости наших предков. Мы хотим, чтобы молодежь знала и гордилась подвигом своих отцов и дедов, понимала, какой ценой была завоевана Победа. Радость победы над фашизмом - это не просто исторический факт, а наследие, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям", - приводятся в сообщении слова заместителя командира столичной бригады нацгвардии Казахстана Тимура Рахимова.
Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы в Великой Отечественной войне не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.
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