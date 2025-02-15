https://ria.ru/20250215/volgograd-1999528912.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу - РИА Новости, 15.02.2025

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:45:00+03:00

2025-02-15T07:45:00+03:00

2025-02-15T07:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоград

астрахань

владикавказ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07.19 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/saratov-1999527876.html

волгоград

астрахань

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, астрахань, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)