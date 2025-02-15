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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/volgograd-1999528912.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу - РИА Новости, 15.02.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу
В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:45:00+03:00
2025-02-15T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
астрахань
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07.19 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/saratov-1999527876.html
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волгоград, астрахань, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.
"В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07.19 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Пассажиры в аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Два рейса задерживаются в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки БПЛА
07:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградАстраханьВладикавказФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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