https://ria.ru/20250215/volgograd-1999528912.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу - РИА Новости, 15.02.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу
В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:45:00+03:00
2025-02-15T07:45:00+03:00
2025-02-15T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
астрахань
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. "В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07.19 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/saratov-1999527876.html
волгоград
астрахань
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_107b463402d8d6d3e851ef14bf9c3c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, астрахань, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов