https://ria.ru/20250215/ulyanovsk-1999533014.html

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 15.02.2025

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения

В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:39:00+03:00

2025-02-15T08:39:00+03:00

2025-02-15T08:45:00+03:00

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова. В 8.00 мск ограничения также сняли в аэропорту Калуги."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/kaluga-1999532612.html

ульяновск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия