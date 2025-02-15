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В аэропорту Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 15.02.2025
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08:39 15.02.2025 (обновлено: 08:45 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/ulyanovsk-1999533014.html
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 15.02.2025
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения
В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:39:00+03:00
2025-02-15T08:45:00+03:00
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова. В 8.00 мск ограничения также сняли в аэропорту Калуги."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова. В 8.00 мск ограничения также сняли в аэропорту Калуги.
"В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
08:30
 
УльяновскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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