https://ria.ru/20250215/saratov-1999529765.html
Аэропорт Саратова возобновил работу
Аэропорт Саратова возобновил работу - РИА Новости, 15.02.2025
Аэропорт Саратова возобновил работу
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:57:00+03:00
2025-02-15T07:57:00+03:00
2025-02-15T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
волгоград
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315383_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_73e5ebe98d2b6ecd56521352b1548d20.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда. "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/volgograd-1999528912.html
саратов
волгоград
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315383_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_89941914440ae7f46d13f060246e2c47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, волгоград, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Волгоград, Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Аэропорт Саратова возобновил работу
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов