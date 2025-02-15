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Аэропорт Саратова возобновил работу - РИА Новости, 15.02.2025
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07:57 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/saratov-1999529765.html
Аэропорт Саратова возобновил работу
Аэропорт Саратова возобновил работу - РИА Новости, 15.02.2025
Аэропорт Саратова возобновил работу
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:57:00+03:00
2025-02-15T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
волгоград
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда. "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/volgograd-1999528912.html
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саратов, волгоград, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Волгоград, Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда.
"В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на работу
07:45
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовВолгоградАстраханьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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