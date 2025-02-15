https://ria.ru/20250215/saratov-1999529765.html

Аэропорт Саратова возобновил работу

Аэропорт Саратова возобновил работу - РИА Новости, 15.02.2025

Аэропорт Саратова возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:57:00+03:00

2025-02-15T07:57:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда. "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/volgograd-1999528912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, волгоград, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество