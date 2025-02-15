https://ria.ru/20250215/saratov-1999527876.html
Два рейса задерживаются в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки БПЛА
Два рейса задерживаются в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
Два рейса задерживаются в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки БПЛА
Один рейс на прилет и один на вылет задержаны в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за введенных ограничений на полеты в связи с атакой БПЛА на регион, следует... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:32:00+03:00
2025-02-15T07:32:00+03:00
2025-02-15T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
саратов
астрахань
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Один рейс на прилет и один на вылет задержаны в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за введенных ограничений на полеты в связи с атакой БПЛА на регион, следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью. Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. По данным онлайн-табло, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, задерживается на полтора часа. Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.50 (12.50 мск).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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саратовская область, саратов, астрахань, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Саратов, Астрахань, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Безопасность
Два рейса задерживаются в аэропорту Саратова из-за угрозы атаки БПЛА
Два рейса задерживаются в аэропорту "Гагарин" из-за угрозы атаки БПЛА