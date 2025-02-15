https://ria.ru/20250215/kaluga-1999532612.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 15.02.2025

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:30:00+03:00

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калуга

волгоград

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова. "В аэропорту Калуга (Грабцево) в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/saratov-1999527876.html

калуга

волгоград

саратов

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калуга, волгоград, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)