При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал
Бусаргин: при ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над территорией Саратовской области нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
"Спасибо нашим военнослужащим за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности. Пострадавших и повреждений нет", - написал глава региона.
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Ранее Бусаргин сообщал, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью.
Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. По данным саратовского аэропорта "Гагарин", задерживаются два рейса "Аэрофлота": один из Москвы, второй - обратно.
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