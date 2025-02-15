https://ria.ru/20250215/bezopasnost-1999527784.html

При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал

При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал - РИА Новости, 15.02.2025

При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал

Пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над территорией Саратовской области нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:30:00+03:00

2025-02-15T07:30:00+03:00

2025-02-15T07:37:00+03:00

саратовская область

безопасность

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

астрахань

владикавказ

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над территорией Саратовской области нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале."Спасибо нашим военнослужащим за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности. Пострадавших и повреждений нет", - написал глава региона.Ранее Бусаргин сообщал, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью.Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. По данным саратовского аэропорта "Гагарин", задерживаются два рейса "Аэрофлота": один из Москвы, второй - обратно.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратовская область

астрахань

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратовская область, безопасность, роман бусаргин, астрахань, владикавказ, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот