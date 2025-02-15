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При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал - РИА Новости, 15.02.2025
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07:30 15.02.2025 (обновлено: 07:37 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/bezopasnost-1999527784.html
При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал
При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал - РИА Новости, 15.02.2025
При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал
Пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над территорией Саратовской области нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:30:00+03:00
2025-02-15T07:37:00+03:00
саратовская область
безопасность
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
астрахань
владикавказ
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над территорией Саратовской области нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале."Спасибо нашим военнослужащим за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности. Пострадавших и повреждений нет", - написал глава региона.Ранее Бусаргин сообщал, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью.Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. По данным саратовского аэропорта "Гагарин", задерживаются два рейса "Аэрофлота": один из Москвы, второй - обратно.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
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саратовская область, безопасность, роман бусаргин, астрахань, владикавказ, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Саратовская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Астрахань, Владикавказ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал

Бусаргин: при ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над территорией Саратовской области нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
"Спасибо нашим военнослужащим за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности. Пострадавших и повреждений нет", - написал глава региона.
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Ранее Бусаргин сообщал, что экстренные службы Саратовской области в ночь на субботу приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 17 украинских беспилотников, в том числе два - над Саратовской областью.
Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. По данным саратовского аэропорта "Гагарин", задерживаются два рейса "Аэрофлота": один из Москвы, второй - обратно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьБезопасностьРоман БусаргинАстраханьВладикавказМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэрофлот
 
 
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