https://ria.ru/20250215/aeroport-1999538448.html
В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения
В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения - РИА Новости, 15.02.2025
В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения
ВМОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:16:00+03:00
2025-02-15T09:16:00+03:00
2025-02-15T09:17:00+03:00
астрахань
владикавказ
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ВМОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова. В 8.00 мск ограничения также сняли в аэропорту Калуги, а в 8.30 мск - в аэропорту Ульяновска."В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 08.45 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один выполнял рейс в Астрахань, один - во Владикавказ.
https://ria.ru/20250215/saratov-1999527876.html
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астрахань, владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Астрахань, Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в трех аэропортах