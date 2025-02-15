https://ria.ru/20250215/aeroport-1999538448.html

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения - РИА Новости, 15.02.2025

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения

ВМОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:16:00+03:00

2025-02-15T09:16:00+03:00

2025-02-15T09:17:00+03:00

астрахань

владикавказ

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ВМОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Позже ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова. В 8.00 мск ограничения также сняли в аэропорту Калуги, а в 8.30 мск - в аэропорту Ульяновска."В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 08.45 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились два самолета: один выполнял рейс в Астрахань, один - во Владикавказ.

https://ria.ru/20250215/saratov-1999527876.html

астрахань

владикавказ

грозный

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астрахань, владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)