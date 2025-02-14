https://ria.ru/20250214/sbp-1999506319.html

В работе СБП произошел сбой

В работе СБП произошел сбой - РИА Новости, 14.02.2025

В работе СБП произошел сбой

Трудности с обработкой операций в Системе быстрых платежей (СБП) наблюдались в пятницу с 18.20 мск, с 19.30 операции в СБП проходят в штатном режиме, сообщила... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:47:00+03:00

2025-02-14T23:47:00+03:00

2025-02-14T23:54:00+03:00

общество

технологии

россия

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Трудности с обработкой операций в Системе быстрых платежей (СБП) наблюдались в пятницу с 18.20 мск, с 19.30 операции в СБП проходят в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, в пятницу наблюдались жалобы со стороны пользователей на работу СБП. Большинство жалоб (87%) было связано с работой сервиса. Меньшая часть пользователей жаловались на сбой в работе сайта (6%), мобильного приложения (4%), личного кабинета (1%) и менее 1% - на общий сбой. Больше всего на сбои жаловались пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Москвы и Московской области (5%), Самарской области (4%), Республики Калмыкия (4%) и Нижегородской области (4%). Всего за сутки на сбои в СБП поступило 3 325 жалоб. "Четырнадцатого февраля с 18.20 наблюдались трудности с обработкой операций в СБП. С 19.30 операции проходят в штатном режиме", - прокомментировала пресс-служба НСПК. В начале февраля НСПК сообщила, что россияне через СБП в 2024 году совершили 3,7 миллиарда оплат товаров и услуг на 6,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250131/sbp-1996668946.html

https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995611684.html

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общество, технологии, россия, система быстрых платежей (сбп)