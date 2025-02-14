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В работе СБП произошел сбой - РИА Новости, 14.02.2025
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23:47 14.02.2025 (обновлено: 23:54 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/sbp-1999506319.html
В работе СБП произошел сбой
В работе СБП произошел сбой - РИА Новости, 14.02.2025
В работе СБП произошел сбой
Трудности с обработкой операций в Системе быстрых платежей (СБП) наблюдались в пятницу с 18.20 мск, с 19.30 операции в СБП проходят в штатном режиме, сообщила... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:47:00+03:00
2025-02-14T23:54:00+03:00
общество
технологии
россия
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Трудности с обработкой операций в Системе быстрых платежей (СБП) наблюдались в пятницу с 18.20 мск, с 19.30 операции в СБП проходят в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК. По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, в пятницу наблюдались жалобы со стороны пользователей на работу СБП. Большинство жалоб (87%) было связано с работой сервиса. Меньшая часть пользователей жаловались на сбой в работе сайта (6%), мобильного приложения (4%), личного кабинета (1%) и менее 1% - на общий сбой. Больше всего на сбои жаловались пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Москвы и Московской области (5%), Самарской области (4%), Республики Калмыкия (4%) и Нижегородской области (4%). Всего за сутки на сбои в СБП поступило 3 325 жалоб. "Четырнадцатого февраля с 18.20 наблюдались трудности с обработкой операций в СБП. С 19.30 операции проходят в штатном режиме", - прокомментировала пресс-служба НСПК. В начале февраля НСПК сообщила, что россияне через СБП в 2024 году совершили 3,7 миллиарда оплат товаров и услуг на 6,5 триллиона рублей.
https://ria.ru/20250131/sbp-1996668946.html
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общество, технологии, россия, система быстрых платежей (сбп)
Общество, Технологии, Россия, Система быстрых платежей (СБП)
В работе СБП произошел сбой

В работе СБП в России произошел сбой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип приложения СПБэй на экране смартфона
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Трудности с обработкой операций в Системе быстрых платежей (СБП) наблюдались в пятницу с 18.20 мск, с 19.30 операции в СБП проходят в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК.
По данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, в пятницу наблюдались жалобы со стороны пользователей на работу СБП. Большинство жалоб (87%) было связано с работой сервиса. Меньшая часть пользователей жаловались на сбой в работе сайта (6%), мобильного приложения (4%), личного кабинета (1%) и менее 1% - на общий сбой. Больше всего на сбои жаловались пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Москвы и Московской области (5%), Самарской области (4%), Республики Калмыкия (4%) и Нижегородской области (4%). Всего за сутки на сбои в СБП поступило 3 325 жалоб.
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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"Четырнадцатого февраля с 18.20 наблюдались трудности с обработкой операций в СБП. С 19.30 операции проходят в штатном режиме", - прокомментировала пресс-служба НСПК.
В начале февраля НСПК сообщила, что россияне через СБП в 2024 году совершили 3,7 миллиарда оплат товаров и услуг на 6,5 триллиона рублей.
Электронный платеж - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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ОбществоТехнологииРоссияСистема быстрых платежей (СБП)
 
 
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