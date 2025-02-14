https://ria.ru/20250214/kim-1999281172.html

Эксперт рассказал про отношение Ким Чен Ира к России

Эксперт рассказал про отношение Ким Чен Ира к России - РИА Новости, 14.02.2025

Эксперт рассказал про отношение Ким Чен Ира к России

Предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир, возглавлявший страну с 1994 по 2011 годы, всегда оставался верен принципам российско-северокорейской дружбы, поддерживая связи РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:13:00+03:00

2025-02-14T08:13:00+03:00

2025-02-14T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир, возглавлявший страну с 1994 по 2011 годы, всегда оставался верен принципам российско-северокорейской дружбы, поддерживая связи и российскую культуру даже в непростые для двусторонних отношений времена, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Шестнадцатого февраля в КНДР празднуется 83-я годовщина со дня рождения Председателя Государственного комитета обороны Ким Чен Ира. В этому году также отмечается 25-я годовщина первого в истории визита в КНДР главы российского государства. В ходе встречи Владимир Путин и Ким Чен Ир в июле 2000 года подписали совместную декларацию, определившую основные приоритеты и направления двустороннего сотрудничества в XXI веке. "Во-первых, он остался верен принципам российско-северокорейской дружбы. Даже когда мы при (первом президенте Российской Федерации Борисе – ред.) Ельцине фактически отказались от договора (о дружбе, союзничестве и взаимной помощи 1961 года – ред.) с КНДР. Немалую роль в этом развороте сыграл и южнокорейский фактор, но это было следствие, а не причина. Причиной был коренной пересмотр российской политики при Ельцине – (первом главе МИД РФ Андрее – ред.) Козыреве. Это потерянное десятилетие для наших двусторонних отношений. И у северян была масса причин и серьезных оснований на нас обидеться", - рассказал эксперт. Он напомнил, что в первой внешнеполитической концепции демократической России было записано, что стратегический партнер Российской Федерации – это Южная Корея, а КНДР – идеологически чуждое государство, от которого надо постепенно отдаляться. "Это вообще, конечно, нонсенс, учитывая, что у нас с этим государством общие границы, помимо всего прочего. А с соседями нужно жить дружно. Официально была провозглашена деидеологизация внешней политики, а на самом деле она была сверхидеологизированная. И на корейском направлении это проявилось в полной мере", - указал Воронцов. Тем не менее, даже в этих условиях северокорейский лидер сумел выдержать свою линию, ожидая, что отношения рано или поздно восстановятся. "Все это время он продолжал приглашать наши творческие коллективы. Ким Чен Ир был, как известно, большой знаток и поклонник российской культуры, особенно музыкальной и хорового пения, которое популярно и в КНДР. Наши ансамбли песни и пляски Александрова, внутренних войск МВД (ныне войск национальной гвардии РФ – ред.) под руководством Елисеева, хор Пятницкого, "Березка" - это огромные коллективы, и Ким Чен Ир регулярно их к себе возил. И народ, и сам он смотрели их с удовольствием. В те лихие времена Ким Чен Ир помогал этим нашим коллективам сохраниться и выжить. Потому что все это было за северокорейский счет", - рассказал Воронцов. По его словам, даже в тех трудных условиях он искал и находил варианты сохранения, пускай и непрямых, контактов и связей. Он напомнил, что когда Владимир Путин еще только стал премьер-министром, Ким Чен Ир сразу заявил, что, "кажется, в России наконец появился человек, с которым можно иметь дело". В ходе первого визита Путина в Пхеньян в 2000 году между лидерами, по мнению Воронцова, возникла личная "химия", которая позволила впоследствии реализовать, например, крайне непростой логистический проект "Хасан – Раджин", благодаря которому Россия получила в долгосрочную аренду северокорейский порт для осуществления экспортных отгрузок. Эксперт напомнил, что этот проект, предусматривавший реконструкцию участка железной дороги длиной 54 км и создание современного грузового терминала в морском порту Раджин, изначально сталкивался с противодействием Запада. Строительство начиналось, исходя из планов получения кредита, в котором в последнюю минуту было отказано. Тем не менее, благодаря личному вниманию лидеров двух стран средства были изысканы, проект был доведен до конца и начал функционировать. В феврале 2000 года между РФ и КНДР был подписан и осенью вступил в силу новый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. На следующий год состоялся большой 24-дневный визит Ким Чен Ира в Москву и Санкт-Петербург, а в 2002 году проведено не менее длительное турне северокорейского руководителя по российскому Дальнему Востоку. "По итогам этих поездок он решил открыть в Пхеньяне православный храм. Кто бы мог подумать, это казалось невероятным. Но это тоже важнейший элемент двусторонних отношений, духовных связей. Он был готов к таким коренным, нестандартным разворотам и, я бы сказал, креативным шагам. Поэтому можно без преувеличения сказать, что Ким Чен Ир действительно много сделал для восстановления и укрепления наших отношений", - подчеркнул Воронцов.

https://ria.ru/20241130/belousov-1986592796.html

https://ria.ru/20250113/kndr-1993457088.html

https://ria.ru/20241121/rossiya-1984923725.html

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россия, пхеньян, монголия, ким чен ир, владимир путин, российская академия наук, в мире