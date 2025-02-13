https://ria.ru/20250213/kostroma-1999229085.html

Открытие института высшей IT-школы состоялось в Костроме

Открытие института высшей IT-школы состоялось в Костроме - РИА Новости, 13.02.2025

Открытие института высшей IT-школы состоялось в Костроме

Открытие института высшей IT-школы состоялось в четверг в Костромском госуниверситете, сообщила администрация Костромской области. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:11:00+03:00

2025-02-13T20:11:00+03:00

2025-02-13T20:11:00+03:00

костромская область

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КОСТРОМА, 13 фев – РИА Новости. Открытие института высшей IT-школы состоялось в четверг в Костромском госуниверситете, сообщила администрация Костромской области. "Сегодня в Костромском госуниверситете открыт новый корпус - для института Высшей IT-школы. Новое образовательное пространство позволит значительно повысить уровень подготовки будущих специалистов", - говорится в сообщении. Сообщается, что капитальный ремонт старого университетского корпуса проведен при поддержке фонда "Я-профессионал" и ПАО "Совкомбанк". Их представители входят в состав попечительского совета КГУ, который возглавляет губернатор Сергей Ситников. В новом многофункциональном образовательном пространстве - 13 компьютерных классов, оборудованных высокоскоростной техникой, сетевая, мультмедийная, VR – лаборатории, лекционные и семинарские аудитории с мультимедийными экранами и модульной мебелью. Команда преподавателей насчитывает 47 человек, 25 из которых имеет ученую степень кандидата наук, 5 человек - доктора наук. Часть дисциплин ведут преподаватели из МФТИ. Обращаясь к студентам и преподавателям на торжественном открытии нового корпуса, губернатор Сергей Ситников отметил, что сегодня IT-отрасль в регионе активно развивается. В сфере работает более 600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Высокотехнологичные предприятия предлагают около 400 современных рабочих мест с высокой заработной платой - в 1,7 раза выше средней по региону. "Есть кадровый ажиотаж и серьезное стремление выпускников школ поступать на эти специальности. Вызовов перед отраслью очень много. То, что сегодня появилось - это здорово. Для меня это, в первую очередь, новая площадка для подготовки хорошо квалифицированных кадров. Желаю студентам двигаться вперед - с самыми мощными, амбициозными задачами, быть конкурентными и востребованными", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации. Как отметили на церемонии открытия преподаватели, формат образовательного процесса в новой IT-школе предполагает включение студентов с первого дня обучения в реализацию реальных IT-проектов. Это будет способствовать активному развитию их компетенций, направленных на создание прорывных решений для цифровой экономики. Присутствующий на церемонии зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул, что развитие ключевого вуза Костромской области означает развитие региона. "Я хочу поблагодарить губернатора Сергея Константиновича Ситникова за то, что созданы все условия для очень позитивного взаимодействия между органами власти, высшей школой, социально-ответственным бизнесом. И сегодня мы имеем плод эффективно выстроенного взаимодействия. В прекрасной новой IT-школе будут учиться будущие "строители" Костромской области и всей нашей страны", - отметил Журавлев.

https://ria.ru/20250206/kostroma-1997841077.html

https://ria.ru/20250205/podderzhka-1997614832.html

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костромская область, кострома, сергей ситников, николай журавлев, совкомбанк, московский физико-технический институт, совет федерации рф