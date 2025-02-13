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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов - РИА Новости, 13.02.2025
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15:10 13.02.2025 (обновлено: 15:11 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/gosduma-1999130171.html
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов
Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов, документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:10:00+03:00
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общество
алексей куринный
кпрф
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов, документ размещен в думской электронной базе. "Распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)… Проектом закона предлагается включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%", - сказано в пояснительной записке к документу.
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общество, алексей куринный, кпрф, госдума рф
Общество, Алексей Куринный, КПРФ, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Депутат Куринный внес в ГД проект о запрете рекламы самогонных аппаратов

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов, документ размещен в думской электронной базе.
"Распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)… Проектом закона предлагается включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%", - сказано в пояснительной записке к документу.
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ОбществоАлексей КуринныйКПРФГосдума РФ
 
 
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