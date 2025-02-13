https://ria.ru/20250213/gosduma-1999130171.html

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов - РИА Новости, 13.02.2025

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов, документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:10:00+03:00

2025-02-13T15:10:00+03:00

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общество

алексей куринный

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов, документ размещен в думской электронной базе. "Распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)… Проектом закона предлагается включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%", - сказано в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20250128/volodin-1995895098.html

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общество, алексей куринный, кпрф, госдума рф