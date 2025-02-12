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ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж - РИА Новости, 12.02.2025
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09:43 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/vtb-1998780080.html
ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж
ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж - РИА Новости, 12.02.2025
ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж
ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж для розничных клиентов, Узбекистан стал первой страной, переводы в которую теперь бесплатны, сообщила... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:43:00+03:00
2025-02-12T09:43:00+03:00
экономика
технологии
узбекистан
таджикистан
китай
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж для розничных клиентов, Узбекистан стал первой страной, переводы в которую теперь бесплатны, сообщила кредитная организация. "Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными. Отправить средства туда без комиссии теперь можно по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Ранее комиссия составляла 0,2% от суммы перевода", - говорится в сообщении. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, которые приводятся в сообщении, Узбекистан входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в банке ВТБ. "Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться", - добавил он. Как отметила пресс-служба, в настоящее время розничным клиентам ВТБ доступны переводы в более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. В сообщении отмечается, что за 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 миллиарда рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, отмечают в банке.
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экономика, технологии, узбекистан, таджикистан, китай
Экономика, Технологии, Узбекистан, Таджикистан, Китай
ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж

ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж для розничных клиентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за рубеж для розничных клиентов, Узбекистан стал первой страной, переводы в которую теперь бесплатны, сообщила кредитная организация.
"Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными. Отправить средства туда без комиссии теперь можно по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Ранее комиссия составляла 0,2% от суммы перевода", - говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, которые приводятся в сообщении, Узбекистан входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в банке ВТБ. "Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться", - добавил он.
Как отметила пресс-служба, в настоящее время розничным клиентам ВТБ доступны переводы в более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.
В сообщении отмечается, что за 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 миллиона переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 миллиарда рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, отмечают в банке.
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