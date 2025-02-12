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Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.02.2025
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13:07 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/shoygu-1998836705.html
Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу
Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.02.2025
Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу
Вопросы безопасности, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии и на Украине, требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны, заявил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:07:00+03:00
2025-02-12T13:07:00+03:00
в мире
афганистан
сирия
украина
сергей шойгу
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Вопросы безопасности, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии и на Украине, требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. События в Афганистане, последние события в Сирии и ситуация на Украине - "безусловно, они требуют нашего постоянного внимания, постоянных официальных консультаций", сказал Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
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в мире, афганистан, сирия, украина, сергей шойгу, касым-жомарт токаев
В мире, Афганистан, Сирия, Украина, Сергей Шойгу, Касым-Жомарт Токаев
Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу

Шойгу: вопросы безопасности требуют постоянного внимания Москвы и Астаны

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Вопросы безопасности, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии и на Украине, требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
События в Афганистане, последние события в Сирии и ситуация на Украине - "безусловно, они требуют нашего постоянного внимания, постоянных официальных консультаций", сказал Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
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