https://ria.ru/20250212/shoygu-1998836705.html

Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу

Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.02.2025

Вопросы безопасности требуют внимания Москвы и Астаны, заявил Шойгу

Вопросы безопасности, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии и на Украине, требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:07:00+03:00

2025-02-12T13:07:00+03:00

2025-02-12T13:07:00+03:00

в мире

афганистан

сирия

украина

сергей шойгу

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Вопросы безопасности, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии и на Украине, требуют постоянного внимания и совместных консультаций Москвы и Астаны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. События в Афганистане, последние события в Сирии и ситуация на Украине - "безусловно, они требуют нашего постоянного внимания, постоянных официальных консультаций", сказал Шойгу на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

https://ria.ru/20241122/poruchenie-1985109751.html

афганистан

сирия

украина

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в мире, афганистан, сирия, украина, сергей шойгу, касым-жомарт токаев