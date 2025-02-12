https://ria.ru/20250212/shoygu-1998836147.html

USAID занималось пропагандой ЛГБТ*, заявил Шойгу

USAID занималось пропагандой ЛГБТ*, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.02.2025

USAID занималось пропагандой ЛГБТ*, заявил Шойгу

Агентство США по международному развитию (USAID) вело широчайший спектр деятельности - от пропаганды ЛГБТ* до организации цветных революций, заявил секретарь... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:05:00+03:00

2025-02-12T13:05:00+03:00

2025-02-12T13:05:00+03:00

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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) вело широчайший спектр деятельности - от пропаганды ЛГБТ* до организации цветных революций, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Нам давно понятна сущность этой организации, задачи, цели, какие она преследует в разных странах. Там все цвета радуги - как в смысле ЛГБТ,* так и в смысле цветных революций", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он напомнил, что в РФ деятельность USAID запретили ещё в 2012 году. "Жалко, что понимание сути этой организации ко многим странам приходит с большим опозданием, когда у них уже пошли необратимые события, которые нанесли очень существенный ущерб другим странам", - добавил Шойгу. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

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россия, сша, казахстан, сергей шойгу, касым-жомарт токаев, марко рубио, агентство по международному развитию сша, в мире