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Шойгу заявил о начале большой революции в США - РИА Новости, 12.02.2025
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13:03 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/shoygu-1998835781.html
Шойгу заявил о начале большой революции в США
Шойгу заявил о начале большой революции в США - РИА Новости, 12.02.2025
Шойгу заявил о начале большой революции в США
России хотелось бы верить, что изменения, начавшиеся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа, являются предвестниками большой революции в Штатах,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:03:00+03:00
2025-02-12T13:03:00+03:00
в мире
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сергей шойгу
дональд трамп
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. России хотелось бы верить, что изменения, начавшиеся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа, являются предвестниками большой революции в Штатах, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах. Революции по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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в мире, россия, сша, казахстан, сергей шойгу, дональд трамп, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, США, Казахстан, Сергей Шойгу, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев
Шойгу заявил о начале большой революции в США

Шойгу: хотелось бы верить, что изменения в США являются предвестниками революции

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. России хотелось бы верить, что изменения, начавшиеся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа, являются предвестниками большой революции в Штатах, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах. Революции по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
 
В миреРоссияСШАКазахстанСергей ШойгуДональд ТрампКасым-Жомарт Токаев
 
 
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