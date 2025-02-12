https://ria.ru/20250212/shoygu-1998835781.html

Шойгу заявил о начале большой революции в США

Шойгу заявил о начале большой революции в США - РИА Новости, 12.02.2025

Шойгу заявил о начале большой революции в США

России хотелось бы верить, что изменения, начавшиеся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа, являются предвестниками большой революции в Штатах,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:03:00+03:00

2025-02-12T13:03:00+03:00

2025-02-12T13:03:00+03:00

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сергей шойгу

дональд трамп

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. России хотелось бы верить, что изменения, начавшиеся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа, являются предвестниками большой революции в Штатах, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах. Революции по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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в мире, россия, сша, казахстан, сергей шойгу, дональд трамп, касым-жомарт токаев