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Шойгу: нововведения Трампа могут закончиться с его президентским сроком - РИА Новости, 12.02.2025
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13:03 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/shojgu-1998835641.html
Шойгу: нововведения Трампа могут закончиться с его президентским сроком
Шойгу: нововведения Трампа могут закончиться с его президентским сроком - РИА Новости, 12.02.2025
Шойгу: нововведения Трампа могут закончиться с его президентским сроком
Все положительные изменения в США, начавшиеся со вторым президентским сроком Дональда Трампа, могут быть отменены следующим президентом, считает секретарь... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:03:00+03:00
2025-02-12T13:03:00+03:00
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россия
казахстан
сергей шойгу
дональд трамп
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Все положительные изменения в США, начавшиеся со вторым президентским сроком Дональда Трампа, могут быть отменены следующим президентом, считает секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Немного сомнения заключаются в том, что эти решения окончательные и необратимые и с приходом нового президента они вернутся опять к той же самой работе, той же самой риторике, которой занимались до", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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сша, россия, казахстан, сергей шойгу, дональд трамп, касым-жомарт токаев, в мире
США, Россия, Казахстан, Сергей Шойгу, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Шойгу: нововведения Трампа могут закончиться с его президентским сроком

Шойгу: положительные изменения в США могут быть отменены следующим президентом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Все положительные изменения в США, начавшиеся со вторым президентским сроком Дональда Трампа, могут быть отменены следующим президентом, считает секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Немного сомнения заключаются в том, что эти решения окончательные и необратимые и с приходом нового президента они вернутся опять к той же самой работе, той же самой риторике, которой занимались до", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев
9 января, 10:07
 
СШАРоссияКазахстанСергей ШойгуДональд ТрампКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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