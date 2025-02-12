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Шойгу встретился с секретарём Совбеза Казахстана
Шойгу встретился с секретарём Совбеза Казахстана - РИА Новости, 12.02.2025
Шойгу встретился с секретарём Совбеза Казахстана
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился со своим казахстанским коллегой Гизатом Нурдаулетовым, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:01:00+03:00
2025-02-12T09:01:00+03:00
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился со своим казахстанским коллегой Гизатом Нурдаулетовым, передаёт корреспондент РИА Новости. До встречи состоялись консультации аппаратов совбезов двух стран под председательством заместителей секретарей совбезов РФ и Казахстана Алексея Шевцова и Нуржана Каджиакбарова. Накануне в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане. Кроме того, как ожидается, секретаря российского Совбеза примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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здоровье - общество, россия, казахстан, сирия, сергей шойгу, касым-жомарт токаев, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Казахстан, Сирия, Сергей Шойгу, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Шойгу встретился с секретарём Совбеза Казахстана
Шойгу встретился в Астане с секретарём Совбеза Казахстана Нурдаулетовым