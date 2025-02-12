https://ria.ru/20250212/serbiya-1998844466.html

Шойгу высказался об отставке сербского премьера

Шойгу высказался об отставке сербского премьера - РИА Новости, 12.02.2025

Шойгу высказался об отставке сербского премьера

Россия не собирается судить, обоснованной или нет была отставка премьера Сербии Милоша Вучевича, сообщил в среду секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:29:00+03:00

2025-02-12T13:29:00+03:00

2025-02-12T13:30:00+03:00

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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Россия не собирается судить, обоснованной или нет была отставка премьера Сербии Милоша Вучевича, сообщил в среду секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Вучевич в конце января подал в отставку на фоне протестов в стране. "Председателя правительства убрали, не знаю, по делу, не по делу, это не нам решать", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он подчеркнул, что в Сербии, как и в Словакии, продолжаются попытки извне организовать протестные движения. К этому, по его словам, причастны США.

https://ria.ru/20250210/vuchich-1998506766.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сербия, казахстан, сергей шойгу, милош вучевич, касым-жомарт токаев