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Госдума приняла законопроект эксперимента с ОГЭ в первом чтении - РИА Новости, 12.02.2025
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13:37 12.02.2025 (обновлено: 15:51 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/oge-1998846444.html
Госдума приняла законопроект эксперимента с ОГЭ в первом чтении
Госдума приняла законопроект эксперимента с ОГЭ в первом чтении - РИА Новости, 12.02.2025
Госдума приняла законопроект эксперимента с ОГЭ в первом чтении
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия.Законопроектом предлагается установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.Авторы инициативы отмечают, что законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Добавляется, что полномочиями по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.Также правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в феврале в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации. По его словам, в случае если данная инициатива покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить ее по всей России. Кроме того, Володин отметил, что действующая система образования выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным предметам, зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но также председатель Госдумы подчеркнул, что есть ученики, кто добросовестно изучает всю школьную программу, что необходимо не только поддерживать, но и поощрять.
https://ria.ru/20241211/ege-1988623563.html
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, москва, санкт-петербург, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Москва, Санкт-Петербург, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума приняла законопроект эксперимента с ОГЭ в первом чтении

ГД в первом чтении приняла проект о сдаче ОГЭ по русскому языку и математике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия.
Законопроектом предлагается установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.
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Авторы инициативы отмечают, что законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Добавляется, что полномочиями по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.
Также правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в феврале в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации. По его словам, в случае если данная инициатива покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить ее по всей России. Кроме того, Володин отметил, что действующая система образования выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным предметам, зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но также председатель Госдумы подчеркнул, что есть ученики, кто добросовестно изучает всю школьную программу, что необходимо не только поддерживать, но и поощрять.
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ОбществоРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваСанкт-ПетербургСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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