Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области
После ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти госпитализировали 15 человек
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ленинградской области в больницу доставили 15 человек, сообщило региональное правительство.
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"По информации областного комздрава, врачи Волховской межрайонной больницы оказывают помощь пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе "Кола". В стационар доставлены 15 пассажиров", — говорится в релизе.
Среди пострадавших — один ребенок, добавили в правительстве. Три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в реанимации. Один пассажир от госпитализации отказался.
По информации ФКУ "Упрдор Северо-Запад", ДТП произошло около семи утра в Волховском районе, на 120-м километре трассы Р-21 "Кола". В региональном главке МВД уточнили, что водитель автобуса умер от травм на месте. По предварительным данным, в автобусе ехали 11 пассажиров.
Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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