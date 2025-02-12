https://ria.ru/20250212/dtp-1998791165.html

Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 12.02.2025

Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области

После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ленинградской области в больницу доставили 15 человек, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:35:00+03:00

2025-02-12T10:35:00+03:00

2025-02-12T11:40:00+03:00

происшествия

ленинградская область

волховский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ленинградской области в больницу доставили 15 человек, сообщило региональное правительство. "По информации областного комздрава, врачи Волховской межрайонной больницы оказывают помощь пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе "Кола". В стационар доставлены 15 пассажиров", — говорится в релизе.Среди пострадавших — один ребенок, добавили в правительстве. Три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в реанимации. Один пассажир от госпитализации отказался.По информации ФКУ "Упрдор Северо-Запад", ДТП произошло около семи утра в Волховском районе, на 120-м километре трассы Р-21 "Кола". В региональном главке МВД уточнили, что водитель автобуса умер от травм на месте. По предварительным данным, в автобусе ехали 11 пассажиров.Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

ленинградская область

волховский район

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, волховский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)