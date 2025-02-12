Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 12.02.2025 (обновлено: 11:40 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/dtp-1998791165.html
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 12.02.2025
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области
После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ленинградской области в больницу доставили 15 человек, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:35:00+03:00
2025-02-12T11:40:00+03:00
происшествия
ленинградская область
волховский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998791436_0:372:956:910_1920x0_80_0_0_49585c8f55a8f5af8e5e2215110bacc0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ленинградской области в больницу доставили 15 человек, сообщило региональное правительство. &quot;По информации областного комздрава, врачи Волховской межрайонной больницы оказывают помощь пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе &quot;Кола&quot;. В стационар доставлены 15 пассажиров&quot;, — говорится в релизе.Среди пострадавших — один ребенок, добавили в правительстве. Три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в реанимации. Один пассажир от госпитализации отказался.По информации ФКУ "Упрдор Северо-Запад", ДТП произошло около семи утра в Волховском районе, на 120-м километре трассы Р-21 "Кола". В региональном главке МВД уточнили, что водитель автобуса умер от травм на месте. По предварительным данным, в автобусе ехали 11 пассажиров.Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
ленинградская область
волховский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998791436_0:282:956:999_1920x0_80_0_0_b5d6ebee55a145322ceaa9ef86ee1860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, волховский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Волховский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области

После ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти госпитализировали 15 человек

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ленинградской области в больницу доставили 15 человек, сообщило региональное правительство.
«

"По информации областного комздрава, врачи Волховской межрайонной больницы оказывают помощь пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе "Кола". В стационар доставлены 15 пассажиров", — говорится в релизе.

Среди пострадавших — один ребенок, добавили в правительстве. Три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в реанимации. Один пассажир от госпитализации отказался.
По информации ФКУ "Упрдор Северо-Запад", ДТП произошло около семи утра в Волховском районе, на 120-м километре трассы Р-21 "Кола". В региональном главке МВД уточнили, что водитель автобуса умер от травм на месте. По предварительным данным, в автобусе ехали 11 пассажиров.
Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
25 ноября 2024, 12:37
 
ПроисшествияЛенинградская областьВолховский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала