https://ria.ru/20250212/dedov-1998763287.html
Алексей Дедов: отношения с Ираном имеют прочную фундаментальную основу
Алексей Дедов: отношения с Ираном имеют прочную фундаментальную основу - РИА Новости, 12.02.2025
Алексей Дедов: отношения с Ираном имеют прочную фундаментальную основу
Иран, будучи одним из ключевых политических игроков на Ближнем Востоке, столкнулся за минувший год с беспрецедентным количеством вызовов. О том, повлияли ли эти РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:00:00+03:00
2025-02-12T08:00:00+03:00
2025-02-12T08:03:00+03:00
иран
алексей дедов
оон
бушерская аэс
россия
москва
интервью
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Иран, будучи одним из ключевых политических игроков на Ближнем Востоке, столкнулся за минувший год с беспрецедентным количеством вызовов. О том, повлияли ли эти события на отношения Тегерана и Москвы, о том, когда российские туристы смогут воспользоваться картами "Мир" на территории Ирана, а также об отношении Запада к участию Китая и России в переговорах по иранской ядерной программе в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в исламской республике Алексей Дедов. Беседовала Марина Вялова.— Как вы оцениваете отношения между Ираном и Россией с учетом изменений, произошедших в регионе Ближнего Востока за последний год? И как будут строиться отношения Тегерана и Москвы после заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве?— Заключение межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – это действительно важнейший этап в истории наших отношений. Он во многом фиксирует тот продвинутый уровень отношений, который мы уже достигли за последние годы, и прокладывает путь на будущее, поскольку определяет магистральные направления развития нашего сотрудничества. Что касается влияния ближневосточных событий, тут я бы отметил, что наши отношения с Ираном имеют настолько прочную фундаментальную основу, что вряд ли какие-то события вовне могут нанести этим отношениям ущерб. Перспективы этих отношений – это их дальнейшее укрепление, развитие по различным направлениям, реализация конкретных проектов и, естественно, многое-многое другое.— Рассматривает ли Москва для себя роль посредника в вопросе возобновления переговоров по ядерной сделке? Готова ли она предложить альтернативу ядерной сделке и, если да, то какую?— Здесь мы не были и не будем посредником. Мы – непосредственные участники этого процесса. Этот процесс начался еще в начале двухтысячных годов, когда образовался формат "Иран с одной стороны и 5+1 – с другой стороны". Что такое "5 плюс 1"? Это пятерка постоянных членов Совета Безопасности (ООН – ред.) плюс Германия. Соответственно, Российская Федерация с самого начала в этом формате была. И, естественно, мы ожидаем, что соответствующие переговоры будут продолжены именно в этом формате, поскольку у нас есть информация, что, к сожалению, западные страны пытаются отлучить от этого процесса Россию и Китай. Но мы исходим из того, что без России и Китая такого рода переговоры никогда не достигнут своей цели и не будут продуктивными. То есть, мы выступаем за то, чтобы этот формат "5+1" с одной стороны и Иран - с другой был бы сохранен.— Какие совместные проекты в сфере мирного атома Москва и Тегеран планируют реализовать в будущем?— Проекты в области мирного атома уже находятся на стадии реализации. Крупнейший среди них – АЭС в Бушере. Как известно, первый блок был введен в строй несколько лет назад и успешно работает. Он дает ток в электросеть Ирана, и сейчас осуществляются работы по сооружению второго и третьего блоков Бушерской АЭС. Когда они будут завершены, доля этой атомной электростанции увеличится и будет играть свою роль в решении тех энергетических проблем, которые сейчас стоят перед Ираном.— Какие задачи по международному транспортному коридору "Север-Юг" стоят перед Россией и Ираном в 2025 году?— Проект международного транспортного коридора Север-Юг – это очень масштабный и амбициозный проект. В случае его окончательной реализации может быть достигнуто бесшовное движение по маршруту Усть-Луга (портовый поселок в Ленинградской области) – Бендер-Аббас (портовый город на юге Ирана на берегу Персидского залива – ред.). Но, как говорится, проект проектом, но есть некоторые важнейшие элементы, которые следует реализовывать в самое ближайшее время. Это, прежде всего, участок Решт-Астара, который позволит замкнуть железнодорожное сообщение по западной ветви МТК "Север-Юг". Как известно, есть центральная ветвь – через Каспийское море – и восточная ветвь. Длина этого участка 162 километра. В настоящее время где-то 19 километров уже выделено под строительство иранской стороной, еще 11 километров, как нам говорят иранские друзья, уже приобретено для дальнейшего освоения, поэтому основная задача на 2025 год – реализовать намерение о полном выкупе или отчуждении земель, которые будут задействованы под строительство участка Решт-Астара с тем, чтобы согласно соответствующему межправосоглашению мы могли бы начать не только изыскательские, но и строительные работы. Вот это и есть задача номер один на 2025 год.— Какие меры планируют принять Иран и Россия для увеличения взаимного туристического потока?— Соответствующие меры уже приняты и уже дают результаты. Это, во-первых, введение формата безвизового въезда для туристических групп и введение практики электронных виз. Первым форматом воспользовались 29 тысяч иранских туристов, вторым 15. Всего иранских туристов в России в прошлом году насчитывалось порядка 50 тысяч. То есть, мы понимаем, что созданные форматы – безвизовый въезд для групп и электронные визы – сейчас заработали, и все больше и больше иранских туристов ими пользуются. Думаю, что мы будем и дальше продолжать в этом направлении.Следующие шаги, которые должны обеспечить комфортное пребывание туристов, – это, во-первых, взаимный прием карт ШЕТАБ и "МИР". В России прием карт ШЕТАБ уже заработал. Что касается карт МИР, то ожидаем, что в обозримом будущем их тоже начнут принимать в Иране. Это, конечно, должно тоже стимулировать взаимный туристический поток. Будем надеяться, что когда эти форматы в Иране заработают, это скажется и на количестве российских туристов. Повторяю, в России этот формат уже заработал. Пока сложно сказать по срокам. Может быть, это будет уже летом.— Какую роль в отношениях Тегерана и Москвы играют гуманитарные обмены? Как две страны планируют наращивать объем таких обменов?— Важным элементом гуманитарных обменов является туристический обмен, о котором я уже сказал. Помимо этого, конечно, культурные обмены. В прошлом году был сделан очень важный шаг: было ратифицировано и вступило в силу Соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров. Иранский культурный центр в Москве, как известно, успешно функционирует достаточно давно. Мы рассчитываем, что в этом году мы сможем все-таки запустить работу и нашего культурного центра. Ближайшая задача – аренда помещения с тем, чтобы уже на базе этого помещения развернуть свою деятельность. Тут по поводу дат, к сожалению, предсказать сложно, но в этом плане мы, конечно, надеемся на сотрудничество и помощь со стороны наших иранских партнеров.Плюс к этому, организация различного рода культурных мероприятий. В частности, в конце февраля планируется концерт в Тегеране оркестра Санкт-Петербургской филармонии в рамках совместного проекта "Музыкальный мост Санкт-Петербург – Тегеран". Говоря о более длительной перспективе, примерно в мае-июне мы планируем проведение Дней культуры России в Иране. Помимо того, достаточно широко идет обмен фильмами, участие в кинофестивалях. Это то, что касается культуры.Что касается образования, значительное количество, порядка девяти тысяч иранских студентов обучается в России, из них порядка 600 по нашим государственным стипендиям. Это, прежде всего, медицинские специальности. Думаю, что это направление будет также развиваться, поэтому можно с уверенностью сказать, что этот гуманитарный элемент играет важную роль в укреплении и развитии отношений на человеческом уровне между Россией и Ираном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, алексей дедов, оон, бушерская аэс, россия, москва, интервью
Иран, Алексей Дедов, ООН, Бушерская АЭС, Россия, Москва, Интервью
Иран, будучи одним из ключевых политических игроков на Ближнем Востоке, столкнулся за минувший год с беспрецедентным количеством вызовов. О том, повлияли ли эти события на отношения Тегерана и Москвы, о том, когда российские туристы смогут воспользоваться картами "Мир" на территории Ирана, а также об отношении Запада к участию Китая и России в переговорах по иранской ядерной программе в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в исламской республике Алексей Дедов. Беседовала Марина Вялова.
— Как вы оцениваете отношения между Ираном и Россией с учетом изменений, произошедших в регионе Ближнего Востока за последний год? И как будут строиться отношения Тегерана и Москвы после заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве?
— Заключение межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – это действительно важнейший этап в истории наших отношений. Он во многом фиксирует тот продвинутый уровень отношений, который мы уже достигли за последние годы, и прокладывает путь на будущее, поскольку определяет магистральные направления развития нашего сотрудничества. Что касается влияния ближневосточных событий, тут я бы отметил, что наши отношения с Ираном имеют настолько прочную фундаментальную основу, что вряд ли какие-то события вовне могут нанести этим отношениям ущерб. Перспективы этих отношений – это их дальнейшее укрепление, развитие по различным направлениям, реализация конкретных проектов и, естественно, многое-многое другое.
— Рассматривает ли Москва для себя роль посредника в вопросе возобновления переговоров по ядерной сделке? Готова ли она предложить альтернативу ядерной сделке и, если да, то какую?
— Здесь мы не были и не будем посредником. Мы – непосредственные участники этого процесса. Этот процесс начался еще в начале двухтысячных годов, когда образовался формат "Иран с одной стороны и 5+1 – с другой стороны". Что такое "5 плюс 1"? Это пятерка постоянных членов Совета Безопасности (ООН
– ред.) плюс Германия
. Соответственно, Российская Федерация с самого начала в этом формате была. И, естественно, мы ожидаем, что соответствующие переговоры будут продолжены именно в этом формате, поскольку у нас есть информация, что, к сожалению, западные страны пытаются отлучить от этого процесса Россию и Китай
. Но мы исходим из того, что без России и Китая такого рода переговоры никогда не достигнут своей цели и не будут продуктивными. То есть, мы выступаем за то, чтобы этот формат "5+1" с одной стороны и Иран - с другой был бы сохранен.
— Какие совместные проекты в сфере мирного атома Москва и Тегеран планируют реализовать в будущем?
— Проекты в области мирного атома уже находятся на стадии реализации. Крупнейший среди них – АЭС в Бушере
. Как известно, первый блок был введен в строй несколько лет назад и успешно работает. Он дает ток в электросеть Ирана, и сейчас осуществляются работы по сооружению второго и третьего блоков Бушерской АЭС. Когда они будут завершены, доля этой атомной электростанции увеличится и будет играть свою роль в решении тех энергетических проблем, которые сейчас стоят перед Ираном.
— Какие задачи по международному транспортному коридору "Север-Юг" стоят перед Россией и Ираном в 2025 году?
— Проект международного транспортного коридора Север-Юг – это очень масштабный и амбициозный проект. В случае его окончательной реализации может быть достигнуто бесшовное движение по маршруту Усть-Луга
(портовый поселок в Ленинградской области
) – Бендер-Аббас (портовый город на юге Ирана на берегу Персидского залива
– ред.). Но, как говорится, проект проектом, но есть некоторые важнейшие элементы, которые следует реализовывать в самое ближайшее время. Это, прежде всего, участок Решт-Астара, который позволит замкнуть железнодорожное сообщение по западной ветви МТК "Север-Юг". Как известно, есть центральная ветвь – через Каспийское море
– и восточная ветвь. Длина этого участка 162 километра. В настоящее время где-то 19 километров уже выделено под строительство иранской стороной, еще 11 километров, как нам говорят иранские друзья, уже приобретено для дальнейшего освоения, поэтому основная задача на 2025 год – реализовать намерение о полном выкупе или отчуждении земель, которые будут задействованы под строительство участка Решт-Астара с тем, чтобы согласно соответствующему межправосоглашению мы могли бы начать не только изыскательские, но и строительные работы. Вот это и есть задача номер один на 2025 год.
— Какие меры планируют принять Иран и Россия для увеличения взаимного туристического потока?
— Соответствующие меры уже приняты и уже дают результаты. Это, во-первых, введение формата безвизового въезда для туристических групп и введение практики электронных виз. Первым форматом воспользовались 29 тысяч иранских туристов, вторым 15. Всего иранских туристов в России в прошлом году насчитывалось порядка 50 тысяч. То есть, мы понимаем, что созданные форматы – безвизовый въезд для групп и электронные визы – сейчас заработали, и все больше и больше иранских туристов ими пользуются. Думаю, что мы будем и дальше продолжать в этом направлении.
Следующие шаги, которые должны обеспечить комфортное пребывание туристов, – это, во-первых, взаимный прием карт ШЕТАБ и "МИР". В России прием карт ШЕТАБ уже заработал. Что касается карт МИР, то ожидаем, что в обозримом будущем их тоже начнут принимать в Иране. Это, конечно, должно тоже стимулировать взаимный туристический поток. Будем надеяться, что когда эти форматы в Иране заработают, это скажется и на количестве российских туристов. Повторяю, в России этот формат уже заработал. Пока сложно сказать по срокам. Может быть, это будет уже летом.
— Какую роль в отношениях Тегерана и Москвы играют гуманитарные обмены? Как две страны планируют наращивать объем таких обменов?
— Важным элементом гуманитарных обменов является туристический обмен, о котором я уже сказал. Помимо этого, конечно, культурные обмены. В прошлом году был сделан очень важный шаг: было ратифицировано и вступило в силу Соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров. Иранский культурный центр в Москве, как известно, успешно функционирует достаточно давно. Мы рассчитываем, что в этом году мы сможем все-таки запустить работу и нашего культурного центра. Ближайшая задача – аренда помещения с тем, чтобы уже на базе этого помещения развернуть свою деятельность. Тут по поводу дат, к сожалению, предсказать сложно, но в этом плане мы, конечно, надеемся на сотрудничество и помощь со стороны наших иранских партнеров.
Плюс к этому, организация различного рода культурных мероприятий. В частности, в конце февраля планируется концерт в Тегеране оркестра Санкт-Петербургской филармонии в рамках совместного проекта "Музыкальный мост Санкт-Петербург
– Тегеран". Говоря о более длительной перспективе, примерно в мае-июне мы планируем проведение Дней культуры России в Иране. Помимо того, достаточно широко идет обмен фильмами, участие в кинофестивалях. Это то, что касается культуры.
Что касается образования, значительное количество, порядка девяти тысяч иранских студентов обучается в России, из них порядка 600 по нашим государственным стипендиям. Это, прежде всего, медицинские специальности. Думаю, что это направление будет также развиваться, поэтому можно с уверенностью сказать, что этот гуманитарный элемент играет важную роль в укреплении и развитии отношений на человеческом уровне между Россией и Ираном.