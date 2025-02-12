Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом кургане
© Фото : Музей-заповедник "Сталинградская битва"Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия, сообщила пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва".
"В этот февральский день на главной высоте России собрались представители ветеранского сообщества, молодежных патриотических организаций, администрации региона, почетные граждане города-героя Волгограда, духовенство. Среди них также были внуки маршалов Чуйкова и Баграмяна – Николай Чуйков и Иван Баграмян. Собравшиеся возложили цветы к могиле легендарного командарма", - говорится в сообщении.
Василий Чуйков (12.02.1900 – 18.03.1982) - легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР. Похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде.
Историк рассказал, что помогло СССР победить в Сталинградской битве
2 февраля 2023, 04:18