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Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова - РИА Новости, 12.02.2025
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17:58 12.02.2025 (обновлено: 17:59 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/chuykov-1998921582.html
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова - РИА Новости, 12.02.2025
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:58:00+03:00
2025-02-12T17:59:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия, сообщила пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва". "В этот февральский день на главной высоте России собрались представители ветеранского сообщества, молодежных патриотических организаций, администрации региона, почетные граждане города-героя Волгограда, духовенство. Среди них также были внуки маршалов Чуйкова и Баграмяна – Николай Чуйков и Иван Баграмян. Собравшиеся возложили цветы к могиле легендарного командарма", - говорится в сообщении. Василий Чуйков (12.02.1900 – 18.03.1982) - легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР. Похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде.
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общество, волгоград, россия, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Волгоград, Россия, Сталинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова

Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом кургане

© Фото : Музей-заповедник "Сталинградская битва"Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Музей-заповедник "Сталинградская битва"
Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия
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ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия, сообщила пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва".
"В этот февральский день на главной высоте России собрались представители ветеранского сообщества, молодежных патриотических организаций, администрации региона, почетные граждане города-героя Волгограда, духовенство. Среди них также были внуки маршалов Чуйкова и Баграмяна – Николай Чуйков и Иван Баграмян. Собравшиеся возложили цветы к могиле легендарного командарма", - говорится в сообщении.
Василий Чуйков (12.02.1900 – 18.03.1982) - легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР. Похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВолгоградРоссияСталинград80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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