https://ria.ru/20250212/chuykov-1998921582.html

Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова

Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова - РИА Новости, 12.02.2025

Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Чуйкова

Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:58:00+03:00

2025-02-12T17:58:00+03:00

2025-02-12T17:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Жители Волгограда возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане в день его 125-летия, сообщила пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва". "В этот февральский день на главной высоте России собрались представители ветеранского сообщества, молодежных патриотических организаций, администрации региона, почетные граждане города-героя Волгограда, духовенство. Среди них также были внуки маршалов Чуйкова и Баграмяна – Николай Чуйков и Иван Баграмян. Собравшиеся возложили цветы к могиле легендарного командарма", - говорится в сообщении. Василий Чуйков (12.02.1900 – 18.03.1982) - легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР. Похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849121055.html

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Ольга Фомченкова

общество, волгоград, россия, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)