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Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2025
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08:14 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/afganistan-1998765463.html
Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол
Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2025
Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол
Москва и Кабул заметно активизировали контакты, диалог России с властями Афганистана идет результативно, сообщил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:14:00+03:00
2025-02-12T08:14:00+03:00
афганистан
россия
кабул (город)
дмитрий жирнов
замир кабулов
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва и Кабул заметно активизировали контакты, диалог России с властями Афганистана идет результативно, сообщил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. "Афганистан – важное для нас направление. Связи развиваются неплохо. Контактов стало заметно больше", - сказал посол. Он отметил, что в 2024 году в Афганистан трижды - в январе, апреле и ноябре - приезжал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, а осенью Кабул посетила большая делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу и вице-премьером Алексеем Оверчуком. "В России с визитами побывали представители афганского руководства. Среди них – министры иностранных дел, промышленности и торговли, высшего образования, просвещения", - отметил Жирнов. Он добавил, что и.о. главы МИД Афганистана Амир Моттаки в октябре провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Афганские делегации высокого уровня всё чаще становятся гостями российских экономических форумов, отметил дипломат, указав, что представители Кабула в мае посетили форум "Россия – Исламский мир" в Казани, в июне участвовали в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а в сентябре - в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и в форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. "Диалог идёт результативно, с большой пользой", - сказал посол. Он объяснил такую динамику тем, что Афганистану нужно развивать свою экономику, наращивать внешнюю торговлю, на это и нацелен Кабул, который понимает, что Россия – перспективное направление, важный для Афганистана партнёр. По его словам, без России Афганистану будет сложно интегрироваться в региональные и международные экономические связи.
https://ria.ru/20250212/afganistan-1998759704.html
https://ria.ru/20240926/taliby-1974744985.html
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афганистан
россия
кабул (город)
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афганистан, россия, кабул (город), дмитрий жирнов, замир кабулов, сергей шойгу, в мире
Афганистан, Россия, Кабул (город), Дмитрий Жирнов, Замир Кабулов, Сергей Шойгу, В мире
Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол

Посол Жирнов: диалог России и Афганистана идет результативно

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДмитрий Жирнов
Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дмитрий Жирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва и Кабул заметно активизировали контакты, диалог России с властями Афганистана идет результативно, сообщил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Афганистан – важное для нас направление. Связи развиваются неплохо. Контактов стало заметно больше", - сказал посол.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Афганистан наладил поставки в Россию газированных напитков
Вчера, 06:30
Он отметил, что в 2024 году в Афганистан трижды - в январе, апреле и ноябре - приезжал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, а осенью Кабул посетила большая делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу и вице-премьером Алексеем Оверчуком.
"В России с визитами побывали представители афганского руководства. Среди них – министры иностранных дел, промышленности и торговли, высшего образования, просвещения", - отметил Жирнов.
Он добавил, что и.о. главы МИД Афганистана Амир Моттаки в октябре провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Афганские делегации высокого уровня всё чаще становятся гостями российских экономических форумов, отметил дипломат, указав, что представители Кабула в мае посетили форум "Россия – Исламский мир" в Казани, в июне участвовали в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а в сентябре - в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и в форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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26 сентября 2024, 07:11
"Диалог идёт результативно, с большой пользой", - сказал посол.
Он объяснил такую динамику тем, что Афганистану нужно развивать свою экономику, наращивать внешнюю торговлю, на это и нацелен Кабул, который понимает, что Россия – перспективное направление, важный для Афганистана партнёр. По его словам, без России Афганистану будет сложно интегрироваться в региональные и международные экономические связи.
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты
4 октября 2024, 14:23
 
АфганистанРоссияКабул (город)Дмитрий ЖирновЗамир КабуловСергей ШойгуВ мире
 
 
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