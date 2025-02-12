https://ria.ru/20250212/afganistan-1998765463.html

Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол

Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2025

Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол

Москва и Кабул заметно активизировали контакты, диалог России с властями Афганистана идет результативно, сообщил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:14:00+03:00

2025-02-12T08:14:00+03:00

2025-02-12T08:14:00+03:00

афганистан

россия

кабул (город)

дмитрий жирнов

замир кабулов

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва и Кабул заметно активизировали контакты, диалог России с властями Афганистана идет результативно, сообщил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. "Афганистан – важное для нас направление. Связи развиваются неплохо. Контактов стало заметно больше", - сказал посол. Он отметил, что в 2024 году в Афганистан трижды - в январе, апреле и ноябре - приезжал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, а осенью Кабул посетила большая делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу и вице-премьером Алексеем Оверчуком. "В России с визитами побывали представители афганского руководства. Среди них – министры иностранных дел, промышленности и торговли, высшего образования, просвещения", - отметил Жирнов. Он добавил, что и.о. главы МИД Афганистана Амир Моттаки в октябре провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Афганские делегации высокого уровня всё чаще становятся гостями российских экономических форумов, отметил дипломат, указав, что представители Кабула в мае посетили форум "Россия – Исламский мир" в Казани, в июне участвовали в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а в сентябре - в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и в форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. "Диалог идёт результативно, с большой пользой", - сказал посол. Он объяснил такую динамику тем, что Афганистану нужно развивать свою экономику, наращивать внешнюю торговлю, на это и нацелен Кабул, который понимает, что Россия – перспективное направление, важный для Афганистана партнёр. По его словам, без России Афганистану будет сложно интегрироваться в региональные и международные экономические связи.

https://ria.ru/20250212/afganistan-1998759704.html

https://ria.ru/20240926/taliby-1974744985.html

https://ria.ru/20241004/afganistan-1976376938.html

афганистан

россия

кабул (город)

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афганистан, россия, кабул (город), дмитрий жирнов, замир кабулов, сергей шойгу, в мире