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Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США - РИА Новости, 11.02.2025
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18:08 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ssha-1998700694.html
Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США
Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США - РИА Новости, 11.02.2025
Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США
Торговая война не принесет пользы никому, но если США начнут ее, то власти в Мадриде поддержат Европейский союз, заявил премьер Испании Педро Санчес. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:08:00+03:00
2025-02-11T18:08:00+03:00
сша
педро санчес
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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евросоюз
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МАДРИД, 11 фев - РИА Новости. Торговая война не принесет пользы никому, но если США начнут ее, то власти в Мадриде поддержат Европейский союз, заявил премьер Испании Педро Санчес. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными". "Торговая война не принесет пользы никому, но если ее начнут другие, испанское правительство поддержит Европейский союз", - сказал премьер во время встречи с парламентской группой правящих социалистов. Кроме того, Санчес описал текущую международную ситуацию как поворотный момент для всего мира, когда на кону стоит вопрос о том, "продолжим ли мы двигаться по пути прогресса последних десятилетий или вернемся назад". Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз готов "решительно отреагировать" в случае их введения США.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998606777.html
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сша, педро санчес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, европа, евросоюз, испания
США, Педро Санчес, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Европа, Евросоюз, Испания
Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США

Премьер Испании Санчес: если США начнут торговую войну, Мадрид поддержит ЕС

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес
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МАДРИД, 11 фев - РИА Новости. Торговая война не принесет пользы никому, но если США начнут ее, то власти в Мадриде поддержат Европейский союз, заявил премьер Испании Педро Санчес.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".
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"Торговая война не принесет пользы никому, но если ее начнут другие, испанское правительство поддержит Европейский союз", - сказал премьер во время встречи с парламентской группой правящих социалистов.
Кроме того, Санчес описал текущую международную ситуацию как поворотный момент для всего мира, когда на кону стоит вопрос о том, "продолжим ли мы двигаться по пути прогресса последних десятилетий или вернемся назад".
Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз готов "решительно отреагировать" в случае их введения США.
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СШАПедро СанчесДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреЕвропаЕвросоюзИспания
 
 
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