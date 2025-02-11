https://ria.ru/20250211/ssha-1998700694.html

Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США

Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США - РИА Новости, 11.02.2025

Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США

Торговая война не принесет пользы никому, но если США начнут ее, то власти в Мадриде поддержат Европейский союз, заявил премьер Испании Педро Санчес. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:08:00+03:00

2025-02-11T18:08:00+03:00

2025-02-11T18:08:00+03:00

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МАДРИД, 11 фев - РИА Новости. Торговая война не принесет пользы никому, но если США начнут ее, то власти в Мадриде поддержат Европейский союз, заявил премьер Испании Педро Санчес. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными". "Торговая война не принесет пользы никому, но если ее начнут другие, испанское правительство поддержит Европейский союз", - сказал премьер во время встречи с парламентской группой правящих социалистов. Кроме того, Санчес описал текущую международную ситуацию как поворотный момент для всего мира, когда на кону стоит вопрос о том, "продолжим ли мы двигаться по пути прогресса последних десятилетий или вернемся назад". Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз готов "решительно отреагировать" в случае их введения США.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998606777.html

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