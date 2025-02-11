https://ria.ru/20250211/shtrafy-1755246128.html

Юристы рассказали о штрафе за парковку и как его оспорить

Штрафы за парковку 2025: неправильная стоянка в неположенном месте, как обжаловать

Юристы рассказали о штрафе за парковку и как его оспорить

Штраф за неправильную парковку в 2025 году — это денежное взыскание за автомобиль, оставленный в неположенном месте. Размеры штрафа в Москве и других регионах,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Штраф за неправильную парковку в 2025 году — это денежное взыскание за автомобиль, оставленный в неположенном месте. Размеры штрафа в Москве и других регионах, как узнать, пришло ли денежное взыскание, каким образом его оспорить, порядок обжалования, — в материале РИА Новости.Штрафы за парковкуОсновной законодательный акт, регулирующий правила стоянки и остановки автомобилей на всей территории России — Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В статье 12.19 “Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств” отражена информация о штрафах и других наказаниях за парковку в неположенном месте. При этом региональные власти наделены правом применять иные меры к нарушителям.За парковку в неположенном местеРазмер санкции за парковку в неположенном месте в 2025 году зависит от того, в каком именно непредусмотренном для этого месте был припаркован автомобиль и может различаться в зависимости от региона. В некоторых случаях, если нарушение является серьезным или повторяющимся, машина может быть задержана и отправлена на специальную стоянку, что также повлечет за собой дополнительные расходы.За неправильную парковкуПод неправильной парковкой понимается любое стационарное размещение транспортного средства с нарушением правил дорожного движения или других нормативных актов федерального и регионального уровня.Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы, отмечает: "Например: размещение автомобиля под знаком 3.27 "Остановка запрещена" — нарушение федерального уровня. Размещение транспортного средства на газоне — нарушение регионального уровня"."В законе не содержится понятие "неправильной парковки", но совершенно очевидно, что неправильной считается такая, при которой припаркованный автомобиль мешает другим участникам дорожного движения (пешеходам, автомобилистам) и нарушает правила дорожного движения", — говорит Евгения Рубаева, юрист, руководитель юридической консультации в Ростове-на-Дону.За неоплаченную парковкуПлатная парковка обозначена специальными метками. Остановка в зоне платной парковки без оплаты услуг вовремя может обернуться денежным взысканием. Каждый регион устанавливает свой размер штрафа за неоплаченную парковку. Так, в Санкт-Петербурге — 3000 руб., а в Москве — 5000 руб. К тому же машину может забрать эвакуатор и владельцу авто придется оплатить и работу эвакуатора, а также каждый день хранения транспортного средства на штрафстоянке.Где нельзя парковать машинуВ соответствии с п. 12.4 ПДД остановка (намеренное прекращение движения на срок менее пяти минут) запрещается:Пункт 12.5 ПДД запрещает стоянку (преднамеренную остановку ТС на пять минут и более):Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги."Региональным законодательством могут вводиться дополнительные ограничения, связанные со стоянкой на газоне либо иных территориях благоустройства населенного пункта", — уточняет Орест Мацала.Кто выписывает штрафШтраф выписывают сотрудники ГИБДД во время рейдов по проверке соблюдения водителями правил дорожного движения. Неправильную парковку могут зафиксировать и камеры, они автоматически передадут данные в Госавтоинспекцию. В Москве это делать вправе и сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).Штраф за неоплаченную парковку также выписывает служба платных стоянок. Например, в столице это Администратор Московского парковочного пространства (АМПП).Размеры штрафов по РоссииЗа неправильную остановку или стоянку главой 12 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Размер санкции отличается в зависимости от субъекта Федерации."Причем если в регионах можно обойтись и предупреждением, то для Москвы и Санкт-Петербурга такая мера ответственности не предусмотрена", — говорит Евгения Рубаева.Сумма штрафов для регионов России:В МосквеВ столице за нарушение правил остановки и стоянки автовладельцу придется заплатить административный штраф в размере 4,5 тысяч рублей, а в том случае, если авто было замечено на газоне или на стоянке, отведенной только для инвалидов, — 5 тысяч рублей. Для юридического лица предусмотрено наказание в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Помимо этой суммы, необходимо будет оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки (если автомобиль был эвакуирован). Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин уточняет, что юридическому лицу за размещение транспортного средства на газоне грозит штраф в размере 300 000 тысяч рублей."При эвакуации автомобиля оплата услуг эвакуатора и стоянки возлагается на правонарушителя, поэтому, паркуясь с нарушением ПДД, водитель каждый раз действует на авось. Но поскольку ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению и пресечению подобных правонарушений, шансов на то, что это останется незамеченным, со временем становится все меньше", — предупреждает Евгения Рубаева.В Санкт-ПетербургеЗаконодательство Санкт-Петербурга предусматривает по некоторым нарушениям такие же суммы штрафов, как и в Москве. Но есть и различия. Так, штрафы для юридических лиц за парковку на газоне разные – в Москве штрафуют на 300 тыс. руб., а в Петербурге в зависимости от обстоятельств придется заплатить от 150 до 500 тыс. руб.В других регионахВласти каждого региона устанавливают свои размеры денежного взыскания за неправильную парковку или остановку. Например, за стоянку на газоне житель Новосибирска заплатит две тысячи рублей, а Красноярска - от двух до четырех тысяч. В среднем стоимость штрафа в регионах составляет одну тысячу рублей.Эвакуация машиныОснования для задержания автомобиля на штрафстоянку перечислены в статье 27.13 КоАП России.Орест Мацала отмечает: "Почти за все нарушения, связанные с несоблюдением правил парковки, предусмотрена эвакуация автомобиля, но есть особенности. Например, если водитель нарушил требования знака 3.27 ("Остановка запрещена") или 3.28 ("Стоянка запрещена"), то эвакуировать автомобиль можно лишь при наличии специальной таблички "Работает эвакуатор".Решение об эвакуации автомобиля принимает уполномоченный сотрудник ГИБДД, о чем составляется протокол в присутствии понятых либо без них при наличии видеофиксации. Автомобиль опечатывается, загружается на эвакуатор и транспортируется на штрафстоянку. Если водитель успел подойти к месту задержания до того, как эвакуатор начал движение, то автомобиль обязаны оставить на месте.Как оплатить штрафПорядок оплаты штрафов одинаков по всей стране. Это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг, почтовым переводом по квитанции, в любом банке по реквизитам, указанным в документе, или через мобильное приложение банка. Жители Москвы также могут воспользоваться порталом mos.ru и мобильным приложением "Парковки Москвы", а петербуржцы — сайтом parking.spb.ru или приложением "Парковки Санкт‑Петербурга".СкидкиВозможность оплатить штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой появилась у водителей с 2015 года. Она действовала первые 20 дней с момента вынесения постановления включительно. Такие меры были введены для того, чтобы простимулировать нарушителей оплачивать взыскания. С 2025 года скидка за своевременную оплату уменьшилась с 50% до 25%, но срок, в течение которого можно ею воспользоваться, составляет теперь 30 дней."Скидки на оплату предусмотрены за нарушения, по которым наступила ответственность в рамках КоАП России. По региональным нарушениям штраф оплачивается в полном объеме. В статье 32.2 КоАП перечислены дополнительные условия, когда скидка на оплату не предоставляется, но все федеральные нарушения, связанные с парковкой, можно оплатить со скидкой 25 процентов в первые 30 дней со дня вынесения постановления", — уточняет Орест Мацала.Как обжаловать штрафВ соответствии с КоАП России назначенное административное наказание можно обжаловать в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления."Основной момент, который необходимо учитывать, — это то, что штрафы (как и другие административные наказания) могут быть назначены как должностным лицом (например, инспектором ГИБДД), так и судом. Соответственно, порядок обжалования будет отличаться: постановление о штрафе, вынесенное инспектором, необходимо обжаловать в суде, а постановление суда о назначении административного наказания — в вышестоящем суде", — рассказывает Кирилл Резник, юрист Единого центра защиты.Какой именно орган власти уполномочен штрафовать за то или иное нарушение ПДД, регламентируют следующие статьи КоАП:Все штрафы можно разделить на три группы:Для обжалования штрафов с камер необходимо направить текст жалобы и документы, подтверждающие правоту автомобилиста, в региональное подразделение ГИБДД.По словам Кирилла Резника, оспорить штраф с камеры возможно в следующих случаях:"Обжалование штрафов, вынесенных должностными лицами ГИБДД (в том числе и инспектором), осуществляется в суде. Жалоба направляется по почте или сдается в канцелярию суда. При этом днем подачи считается дата регистрации письма на почте или дата приема документов в суде или вышестоящему должностному лицу. Обжалование штрафов, вынесенных судом, происходит в суде второй инстанции по отношению к суду, вынесшему изначальное постановление об административном наказании. Для мировых судей второй инстанцией являются районные суды, для районных судов — областные суды (суды субъектов России)", — говорит Кирилл Резник.Что будет, если не оплатить штрафЕсли не оплатить штраф в срок, судебные приставы могут арестовать денежные средства или имущество должника, запретить покидать страну.Как избежать штрафаИзбежать штрафных санкций от ГИБДД можно, не нарушая правила дорожного движения, отмечают эксперты.Советы экспертовНаличие неоплаченного штрафа любой россиянин может проверить на сайте "Госуслуги" или ГИБДД. Москвичи могут сделать это еще и через портал мэра Москвы на сайте avtokod.mos.ru."Кроме того, вступившие в силу и неоплаченные вовремя штрафы уходят приставам. Такие взыскания можно проверить на сайте ФССП своего региона", — уточняет Орест Мацала."Информация о штрафах может приходить на сайт госуслуг в том случае, если в личном кабинете пользователя заполнена информация о водительском удостоверении. Одновременно постановления о назначении штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, отправляются на адрес регистрации гражданина по почте. Следовательно, если нет желания пользоваться электронными сервисами, нужно контролировать свой почтовый ящик и вовремя получать письма на почте", — акцентирует внимание Кирилл Резник.Изменения в 2025 годуС 1 января 2025 года размер штрафа за несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку, увеличен с 1500 до 2500 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге — до 4500 тыс. руб. Скидка за своевременную оплату уменьшилась с 50% до 25%, но срок, в течение которого можно ею воспользоваться, вырос с 20 до 30 дней.

https://ria.ru/20250211/gosduma-1998550042.html

https://ria.ru/20250206/avtoregistratsiya-1752225079.html

https://ria.ru/20241212/shtrafstoyanka-1760434433.html

https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984883786.html

https://ria.ru/20241106/prava-1982068781.html

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общество, авто, автомобильные дороги, штрафы, россия, автомобили