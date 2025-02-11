https://ria.ru/20250211/napadenie-1998630610.html

Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте

Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте - РИА Новости, 11.02.2025

Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте

Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:31:00+03:00

2025-02-11T14:31:00+03:00

2025-02-11T14:44:00+03:00

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.Ранее во вторник руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева сообщила, что один из трех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестован на два месяца. Она уточнила, что речь идет о ранее судимом сыне экс-главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедове."По ходатайству следствия судом трем подозреваемым в посягательстве на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, ранее судимый сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова.

https://ria.ru/20250210/derbent-1998503335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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