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Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте - РИА Новости, 11.02.2025
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14:31 11.02.2025 (обновлено: 14:44 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/napadenie-1998630610.html
Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте
Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте - РИА Новости, 11.02.2025
Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте
Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:31:00+03:00
2025-02-11T14:44:00+03:00
происшествия
дербент
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.Ранее во вторник руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева сообщила, что один из трех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестован на два месяца. Она уточнила, что речь идет о ранее судимом сыне экс-главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедове."По ходатайству следствия судом трем подозреваемым в посягательстве на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, ранее судимый сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова.
https://ria.ru/20250210/derbent-1998503335.html
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происшествия, дербент, республика дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Дербент, Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте

СК сообщил об аресте троих подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте

© Фото : СУ СК России по Республике ДагестанСотрудник правоохранительных органов на месте проишествия в Дербенте
Сотрудник правоохранительных органов на месте проишествия в Дербенте - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан
Сотрудник правоохранительных органов на месте проишествия в Дербенте
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Ранее во вторник руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева сообщила, что один из трех подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестован на два месяца. Она уточнила, что речь идет о ранее судимом сыне экс-главы Табасаранского района Дагестана Сандро Шихмагомедове.
«
"По ходатайству следствия судом трем подозреваемым в посягательстве на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали избивать его руками и ногами. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника и выстрелил в него не менее восьми раз. Потерпевшего госпитализировали. По подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия с применением насилия задержали троих мужчин. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, один из задержанных – Сандро Шихмагомедов, ранее судимый сын экс-главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова.
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ПроисшествияДербентРеспублика ДагестанСУ СК по республике Дагестан
 
 
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