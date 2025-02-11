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Бригадир хладокомбината под видом генерала обманул жительницу Петербурга
Бригадир хладокомбината под видом генерала обманул жительницу Петербурга - РИА Новости, 11.02.2025
Бригадир хладокомбината под видом генерала обманул жительницу Петербурга
Мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужбы в звании генерала, обманом лишил петербургскую предпринимательницу 15 миллионов рублей, он задержан в столице, РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:10:00+03:00
2025-02-11T14:10:00+03:00
2025-02-11T14:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужбы в звании генерала, обманом лишил петербургскую предпринимательницу 15 миллионов рублей, он задержан в столице, где работал бригадиром на хладокомбинате, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в полицию Центрального района Петербурга обратилась местная предпринимательница, у которой обманом было похищено 15 миллионов рублей под предлогом инвестирования в высокодоходный проект. "Со слов женщины, предложение о вложении денег ей поступило от мужчины, с которым она познакомилась недавно. Тот представился высокопоставленным сотрудником спецслужбы в звании генерала и помимо обещаний сверхприбыли уверил её в том, что способен урегулировать любой возникающий вопрос якобы ввиду наличия нужных связей", – рассказали в полиции. Получив от предпринимательницы деньги, "генерал" перестал выходить на связь. В результате правоохранители задержали его в Москве, где мужчина, как выяснилось, работал бригадиром на хладокомбинате и жил в хостеле, а в перспективе рассчитывал перебраться в Саранск, уточняют в ГУМВД. Как установила полиция, 61-летний мужчина, который ранее уже был судим, успел обмануть и свою бывшую сожительницу, которую он уговорил продать квартиру в городе Сертолово Ленинградской области, чтобы якобы прибавить к вырученной сумме свои сбережения и купить элитное жилье в Петербурге. Эта женщина, с которой аферист жил более трех лет под вымышленным именем, отказалась от подачи заявления в полицию, поскольку так и не поверила в обман, отмечают в ГУМВД. "В настоящее время он доставлен в Санкт-Петербург и задержан... в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту обмана предпринимательницы", – заключают в главке.
https://ria.ru/20241113/moskva-1983452762.html
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html
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происшествия, санкт-петербург, москва, саранск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Саранск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Бригадир хладокомбината под видом генерала обманул жительницу Петербурга
МВД: бригадир хладокомбината под видом генерала обманул жительницу Петербурга