Рейтинг@Mail.ru
Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 11.02.2025 (обновлено: 14:18 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/falkov-1998625736.html
Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием
Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием - РИА Новости, 11.02.2025
Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием
Сближение двух уровней профессионального образования - среднего и высшего - нужно продолжать, при этом необходимо изменить ситуацию с некачественной подготовкой РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:17:00+03:00
2025-02-11T14:18:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953969012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81305023e8d9d2792dcc472b5ca48529.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сближение двух уровней профессионального образования - среднего и высшего - нужно продолжать, при этом необходимо изменить ситуацию с некачественной подготовкой инженеров, когда выпускники колледжей поступают на заочную форму обучения в вузы, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "В рамках стратегии необходимо продолжить сближение двух уровней профессионального образования – среднего профессионального и высшего. В целом более 30% выпускников колледжей поступают в вузы, из них почти 90 на заочную форму. При этом 40% поступающих идёт на инженерные специальности. Эту ситуацию надо менять, отсекая траекторию некачественного инженерного образования", - сказал Фальков на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что стране не нужны такого рода инженеры, получившие заочное образование. Надо дать возможность лучшим выпускникам программы среднего профессионального образования через ЕГЭ или после получения практического опыта поступать на сокращенные программы высшего образования, но только в очной форме, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20241227/minobrnauki-1991722612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953969012_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9770d87dabf0d9b44a4102aeeb95b8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Валерий Фальков, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием

Фальков: необходимо изменить ситуацию с инженерным образованием в России

© РИА Новости / Виталий БелоусовВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сближение двух уровней профессионального образования - среднего и высшего - нужно продолжать, при этом необходимо изменить ситуацию с некачественной подготовкой инженеров, когда выпускники колледжей поступают на заочную форму обучения в вузы, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"В рамках стратегии необходимо продолжить сближение двух уровней профессионального образования – среднего профессионального и высшего. В целом более 30% выпускников колледжей поступают в вузы, из них почти 90 на заочную форму. При этом 40% поступающих идёт на инженерные специальности. Эту ситуацию надо менять, отсекая траекторию некачественного инженерного образования", - сказал Фальков на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что стране не нужны такого рода инженеры, получившие заочное образование. Надо дать возможность лучшим выпускникам программы среднего профессионального образования через ЕГЭ или после получения практического опыта поступать на сокращенные программы высшего образования, но только в очной форме, подчеркнул министр.
Стенд министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Минобрнауки поддержало проект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ
27 декабря 2024, 16:48
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковГосдума РФСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала