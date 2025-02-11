https://ria.ru/20250211/falkov-1998625736.html

Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием

Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием - РИА Новости, 11.02.2025

Фальков призвал изменить ситуацию с инженерным образованием

Сближение двух уровней профессионального образования - среднего и высшего - нужно продолжать, при этом необходимо изменить ситуацию с некачественной подготовкой РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:17:00+03:00

2025-02-11T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сближение двух уровней профессионального образования - среднего и высшего - нужно продолжать, при этом необходимо изменить ситуацию с некачественной подготовкой инженеров, когда выпускники колледжей поступают на заочную форму обучения в вузы, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "В рамках стратегии необходимо продолжить сближение двух уровней профессионального образования – среднего профессионального и высшего. В целом более 30% выпускников колледжей поступают в вузы, из них почти 90 на заочную форму. При этом 40% поступающих идёт на инженерные специальности. Эту ситуацию надо менять, отсекая траекторию некачественного инженерного образования", - сказал Фальков на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что стране не нужны такого рода инженеры, получившие заочное образование. Надо дать возможность лучшим выпускникам программы среднего профессионального образования через ЕГЭ или после получения практического опыта поступать на сокращенные программы высшего образования, но только в очной форме, подчеркнул министр.

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общество, россия, валерий фальков, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, кем стать