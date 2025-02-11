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В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах - РИА Новости, 11.02.2025
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14:07 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html
В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах
В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах - РИА Новости, 11.02.2025
В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах
Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что армяне Нагорного Карабаха покинули регион, так как не чувствовали себя в безопасности, хотя, по его словам,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:07:00+03:00
2025-02-11T14:07:00+03:00
в мире
азербайджан
нагорный карабах
баку
хикмет гаджиев
ильхам алиев
евросоюз
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ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что армяне Нагорного Карабаха покинули регион, так как не чувствовали себя в безопасности, хотя, по его словам, должны были остаться и воевать. Ранее МИД Азербайджана обвинял в лицемерии армянское внешнеполитическое ведомство, называвшее выезд армян из Карабаха "последним этапом этнической чистки". В Баку также заявляли, что военная операция в Карабахе в 2023 году была проведена Азербайджаном в соответствии с международным правом. В июне 2024 года помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявлял, что в ходе проведенной Азербайджаном антитеррористической операции в Карабахе в 2023 году остатки армянской армии, "продолжавшие незаконно находиться на территории Азербайджана, были разоружены и Карабах был полностью освобожден". "Все будет сделано, чтобы вы вернулись (в Карабах – ред.), когда вы будете там в безопасности. Потому что вы вышли оттуда, так как там было небезопасно. Хотя можно было остаться и бороться до конца тем оружием, которое Республика Армения оставила и передала, той политической поддержкой. Надо было воевать, надо было воевать", - заявил Симонян журналистке, которая представилась карабахской армянкой и спросила, когда она сможет вернуться в Карабах. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке почти 37 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В сентябре 2023 года представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявлял, что армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан. Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.
https://ria.ru/20250210/pashinjane-1998363917.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, баку, хикмет гаджиев, ильхам алиев, евросоюз, оон
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Баку, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Евросоюз, ООН
В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах

Спикер парламента Симонян: армяне должны были остаться и воевать в Карабахе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что армяне Нагорного Карабаха покинули регион, так как не чувствовали себя в безопасности, хотя, по его словам, должны были остаться и воевать.
Ранее МИД Азербайджана обвинял в лицемерии армянское внешнеполитическое ведомство, называвшее выезд армян из Карабаха "последним этапом этнической чистки". В Баку также заявляли, что военная операция в Карабахе в 2023 году была проведена Азербайджаном в соответствии с международным правом. В июне 2024 года помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявлял, что в ходе проведенной Азербайджаном антитеррористической операции в Карабахе в 2023 году остатки армянской армии, "продолжавшие незаконно находиться на территории Азербайджана, были разоружены и Карабах был полностью освобожден".
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"Все будет сделано, чтобы вы вернулись (в Карабах – ред.), когда вы будете там в безопасности. Потому что вы вышли оттуда, так как там было небезопасно. Хотя можно было остаться и бороться до конца тем оружием, которое Республика Армения оставила и передала, той политической поддержкой. Надо было воевать, надо было воевать", - заявил Симонян журналистке, которая представилась карабахской армянкой и спросила, когда она сможет вернуться в Карабах.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке почти 37 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
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Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В сентябре 2023 года представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявлял, что армянские жители, покинувшие Карабах, сохраняют право на возвращение в Азербайджан. Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.
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