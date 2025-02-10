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Правительство поддержало с учетом доработки проект об ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 10.02.2025
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12:34 10.02.2025 (обновлено: 17:12 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/oge-1998380878.html
Правительство поддержало с учетом доработки проект об ОГЭ по двум предметам
Правительство поддержало с учетом доработки проект об ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 10.02.2025
Правительство поддержало с учетом доработки проект об ОГЭ по двум предметам
Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в пяти субъектах России, проект отзыва... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в пяти субъектах России, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - говорится в документе.Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ.Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.Авторы инициативы отмечают, что законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Добавляется, что полномочиями по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.
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россия, общество, москва, госдума рф, санкт-петербург, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Москва, Госдума РФ, Санкт-Петербург, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство поддержало с учетом доработки проект об ОГЭ по двум предметам

Кабмин с доработками проект об ОГЭ по двум предметам в пять субъектах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ОГЭ в школах России
Сдача ОГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сдача ОГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает при условии доработки с учетом замечаний проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в пяти субъектах России, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - говорится в документе.
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Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.
Авторы инициативы отмечают, что законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Добавляется, что полномочиями по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.
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