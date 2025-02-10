https://ria.ru/20250210/morgulov-1998361758.html

Игорь Моргулов: отношения Москвы и Пекина не подвержены внешнему влиянию

Игорь Моргулов: отношения Москвы и Пекина не подвержены внешнему влиянию - РИА Новости, 10.02.2025

Игорь Моргулов: отношения Москвы и Пекина не подвержены внешнему влиянию

Россия и Китай сегодня активно углубляют координацию в международных делах, отношения двух государств отличаются высоким качеством и не подвержены влиянию... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:00:00+03:00

2025-02-10T12:00:00+03:00

2025-02-10T12:00:00+03:00

шос

игорь моргулов

брикс

снг

владимир путин

борис эйфман

ухань

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359452_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_83c240bd0032e1a6bdad98f7c15aedc4.jpg

Россия и Китай сегодня активно углубляют координацию в международных делах, отношения двух государств отличаются высоким качеством и не подвержены влиянию внешней турбулентности. О том, что является подтверждением беспрецедентно высокого уровня отношений между Москвой и Пекином, о российско-китайском взаимодействии в области культуры в 2025 году, а также о запланированных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов.– Игорь Владимирович, в преддверии Дня дипломата как бы вы охарактеризовали текущий уровень российско-китайских отношений? В последнее время все чаще слышны заявления о том, что отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня. Что, на ваш взгляд, является главным подтверждением такой оценки?– Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия зиждутся на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды. Они не только достигли беспрецедентно высокого уровня, но и продолжают уверенное поступательное движение вперед под руководством лидеров двух стран, по сути, являя собой образец ответственных взаимоотношений крупных мировых держав в ХХI веке.Достаточно взглянуть на интенсивность политических контактов за прошлый год на высшем и высоком уровнях – одно их перечисление займет немало времени. Здесь и три раунда личных переговоров лидеров, две встречи глав правительств, контакты председателей парламентов, руководителей правящих партий, министров иностранных дел, консультации по вопросам стратегической безопасности и правопорядка и многое-многое другое.При этом наши межгосударственные отношения отличает действительно высокое качество. Лучшее свидетельство тому вижу в абсолютной неподверженности российско-китайских связей влиянию внешней турбулентности последних лет. Несмотря на происходящие в системе международных отношений тектонические сдвиги, наше взаимное политическое доверие с Китаем и настрой на дальнейшее наращивание сотрудничества остаются константой. Товарооборот двух стран продолжает уверенно расти вопреки многочисленным препонам, которые наши общие недруги пытаются создать. Мы активно углубляем координацию в международных делах, а многосторонние объединения, в которых связка Москвы и Пекина играет роль "локомотива" – ШОС и БРИКС – заметно укрепили свой авторитет, расширив ряды за счет ключевых игроков Глобального Юга.– В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы в войне Сопротивления китайского народа японской агрессии. Расскажите, пожалуйста, какие совместные российско-китайские мероприятия запланированы в рамках празднования памятных дат? Как бы вы оценили актуальное сотрудничество двух стран в области военно-мемориальной работы?– Военно-мемориальная сфера – одно из важнейших направлений российско-китайского многопланового сотрудничества. Общность позиций России и Китая в оценке событий Второй мировой войны, единство наших стран в решительном отстаивании ее итогов, неприятии попыток переписывания истории, принижения роли и тем более очернения победителей, героизации нацистских преступников и их пособников предопределяет и наши слаженные действия в деле увековечения памяти павших воинов.В 2007 году было заключено межправительственное соглашение о воинских захоронениях и мемориалах, на основе которого выстраивается работа по их содержанию, ремонту и уходу. В настоящее время на территории Китая паспортизировано 88 военно-мемориальных объектов – 75 воинских захоронений и 13 памятников. Благодаря совместным усилиям они поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно ремонтируется до десяти из них. Особо отмечу, что за десятки лет на территории Китая не зафиксировано ни одного случая вандализма в отношении этих объектов. Мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к памяти советских воинов и должную сохранность военно-мемориальных комплексов.Уже доброй традицией стало взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в наших странах по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Нынешний год 80-летия нашей общей победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение Владимира Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил президента России на торжества в сентябре в Пекине.Со своей стороны посольство планирует проведение различных памятных мероприятий, таких как акция "Бессмертный полк", которая полюбилась проживающим в КНР российским гражданам, нашим китайским друзьям и представителям других стран, хранящим память о подвиге победителей.В канун Дня Победы 9 мая проведем торжественную церемонию возложения венков на мемориале советским и монгольским воинам, расположенном в 220 километрах от китайской столицы в уезде Чжанбэй провинции Хэбэй, где в августе 1945 года шли кровопролитные бои с японскими захватчиками. В мероприятии традиционно планируется участие руководства и военных атташе посольств стран СНГ и Монголии в Китае, Секретариата ШОС, представителей центральных, региональных и местных органов власти КНР, наших соотечественников. Ожидаем по этому случаю приезда родственников павших советских воинов.Будет проведен ряд других тематических акций и выставок, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, таким как День защитника Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отчества, День памяти и скорби.– Этот год станет вторым последовательным годом в рамках Годов культуры России и Китая. Как бы вы оценили итоги 2024 года в рамках культурных обменов, стали ли, на ваш взгляд, жители Китая глубже понимать культуру России? Какие у вас ожидания от взаимодействия двух стран в сфере культуры в 2025 году?– Решение глав государств провести 2024 и 2025 годы под знаком культуры придало мощный импульс гуманитарным взаимообменам. Только за первый из двух перекрестных годов проведено более половины из 230 мероприятий в рамках российской части плана этого проекта. В Китае с огромным успехом выступили ведущие отечественные творческие коллективы и исполнители – труппы Большого и Мариинского театров, Театр балета Бориса Эйфмана, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, Юрий Башмет и Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Крупнейшие музеи нашей страны привезли в Поднебесную свои выставочные проекты, вызвавшие неподдельный интерес китайской публики. Приведу пример: в Национальном музее Китая выставку "Русское застолье" из собрания Музеев Московского Кремля ежедневно посещало несколько тысяч человек.Русское классическое искусство хорошо знают и любят в Китае, а отечественная система творческого образования уже давно является здесь брендом и оказывает сильное влияние на развитие местной исполнительской и художественной традиций.Показательно, что в этом году не только москвичи и петербуржцы вновь с удовольствием приобщились к празднованию Нового года по лунному календарю, но и многие пекинцы отметили Праздник весны посещением концерта Национального академического оркестра народных инструментов имени Н.П. Осипова, который в конце января и начале февраля с аншлагом выступил в Большом театре Китая. Это – яркое свидетельство взаимного интереса народов наших стран к культуре и традициям друг друга.На текущий год запланирована не менее насыщенная программа мероприятий, охватывающая все основные сферы нашего культурно-гуманитарного взаимодействия. Среди вызывающих повышенный интерес направлений я бы выделил кинопроизводство. У нас с китайскими друзьями есть планы сотрудничества в создании художественных лент, думаю, кинематографисты двух стран в ближайшее время порадуют зрителей как в России, так и в Китае своими совместными работами.– Ранее правительство России распорядилось открыть консульство Российской Федерации в китайском городе Ухань. Расскажите, почему было принято решение открыть консульство именно в этом городе КНР? Какую роль, по вашему мнению, оно сыграет в развитии двусторонних отношений?– Распоряжение правительства Российской Федерации об открытии генерального консульства России в Ухане подписано 27 января текущего года в рамках реализации межправительственного соглашения о взаимном учреждении генконсульств в городах Ухань и Казань, которое было заключено 3 сентября 2015 года в Пекине. Как известно, китайское консульское учреждение в Казани уже несколько лет функционирует.Провинция Хубэй, административным центром которой является город Ухань, – это экономически развитый регион центрального Китая. Власти Хубэя активно сотрудничают с российскими субъектами Федерации, в частности, по линии механизма взаимодействия "Волга-Янцзы" между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы. Консульский округ нашего нового представительства охватит провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин. В упомянутых регионах проживает немалое число российских граждан, а в местных вузах обучается много наших студентов.Хотел бы особо отметить имеющийся в Ухане российский культурно-исторический след. Здесь в свое время действовало консульское учреждение Российской империи. В 2015 году силами российской стороны проведен ремонт храма святого Александра Невского, сейчас там располагается Дом российско-китайских культурных обменов. Горожане хорошо помнят и о том, что в 1937-1938 годах советские летчики-добровольцы самоотверженно защищали Ухань от японских агрессоров, в память об их героизме в парке "Освобождение" создан мемориал. А в 1950-е годы советские специалисты построили здесь первый мост через реку Янцзы. Так что решение об открытии консульства именно в Ухане объяснимо как с политической и исторической точек зрения, так и с учетом широких возможностей для развития торгово-экономических связей с имеющим мощный экономический и производственный потенциал центральным Китаем.Генеральный консул России в Ухане уже в ближайшее время приступит к своим обязанностям. На первом этапе наши дипломаты будут оказывать консульские услуги соотечественникам, а в дальнейшем начнут выдавать визы гражданам КНР, проживающим в центральных регионах страны.

https://ria.ru/20250121/ssha-1994820514.html

https://ria.ru/20250210/rossija-1998339731.html

https://ria.ru/20250210/kitay-1998352305.html

https://ria.ru/20250210/kitaj-1998341521.html

https://ria.ru/20250128/festival-1995990118.html

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

ухань

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, игорь моргулов, брикс, снг, владимир путин, борис эйфман, ухань, россия, китай, интервью, интервью - авторы