https://ria.ru/20250210/galuzin-1998365325.html

Михаил Галузин: Россия открыта к диалогу по урегулированию на Украине

Михаил Галузин: Россия открыта к диалогу по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.02.2025

Михаил Галузин: Россия открыта к диалогу по урегулированию на Украине

Москва пока не получала конкретных, устраивающих ее предложений о скором начале переговоров по Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:15:00+03:00

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2025-02-10T12:15:00+03:00

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

нато

михаил галузин

дорин речан

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казахстан

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Москва пока не получала конкретных, устраивающих ее предложений о скором начале переговоров по Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В интервью агентству в преддверии Дня дипломатического работника он рассказал о том, как Россия может отреагировать на возможные провокации в Приднестровье в отношении российских граждан и военных, и выразил надежду, что голосование на досрочных выборах президента Абхазии 15 февраля пройдет без эксцессов.– Все чаще звучат заявления о скором начале переговорного процесса по Украине. Как вы оцениваете такие прогнозы? Какие положения, по мнению российской стороны, должны лечь в основу возможного соглашения?– Звучащие на Западе и Украине заявления о скором начале переговоров по урегулированию украинского кризиса следует воспринимать как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций.Мы подходим к таким заявлениям реалистично. Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии. Конкретные предложения такого характера пока не поступали. Кроме того, сохраняются юридические препятствия, связанные с нелегитимностью киевского режима и действующего на Украине законодательного запрета на ведение переговоров о мире.Мы остаемся открытыми к диалогу. Выступаем за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин. Две главные причины – это расширение НАТО и попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины. Без их устранения мы получим временное перемирие или заморозку конфликта с его неизбежным возобновлением. Для России это неприемлемо.Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий на земле и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.– Премьер-министр Молдавии Дорин Речан недавно заявил, что газовый кризис может быть разрешен только при условии вывода российского воинского контингента из Приднестровья. Как в Москве оценивают данные утверждения?– Считаем такую увязку надуманной и неуместной. Заявления Дорина Речана можно расценивать как попытку использования газового кризиса и гуманитарной ситуации в Приднестровье для навязывания своих условий решения приднестровского конфликта.Российский контингент в составе Совместных миротворческих сил с участием Молдавии и Приднестровья на протяжении более 30 лет надежно выполняет задачи обеспечения мира на Днестре. Вопрос о реконфигурации миротворческой операции можно ставить только тогда, когда будет найдена формула политического урегулирования конфликта. До этого, как известно, далеко. В том числе потому, что молдавская сторона препятствует работе переговорных механизмов и игнорирует обращения приднестровского руководства о возобновлении их заседаний.Что касается газового кризиса, то он был вызван двумя факторами: решением режима Зеленского о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2025 года и отказом Кишинева от признания многолетнего долга за его поставки. Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее. Соответственно, самый простой и логичный выход лежит через возобновление транзита и признание долга. Однако это невыгодно Кишиневу, Киеву и Западу, которые искусственно создали нынешнюю абсурдную ситуацию, препятствуют реализации российских предложений по альтернативным схемам поставок газа и используют момент для давления на Приднестровье через создание там гуманитарной катастрофы. Призываем власти Молдавии одуматься и как можно скорее проработать устойчивые параметры транзита газа в ПМР с участием всех заинтересованных сторон.– Российская сторона неоднократно подчеркивала, что будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан, военнослужащих и военных складов в Приднестровье. Что имеется в виду?– Имеется в виду полный набор возможных средств и форм адекватного реагирования. Все будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы в адрес российских граждан и военных на левобережье Днестра. Россия готова к любому развитию ситуации.– Какова реакция стран Центральной Азии на ужесточение российской миграционной политики?– Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан. Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере. Стараемся давать исчерпывающие разъяснения по мерам, принимаемым российскими правоохранительными органами. Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев. При этом количество отказов в пропуске на территорию Российской Федерации сравнительно невелико.– Президент России Владимир Путин ранее обсудил с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в третьи страны, прежде всего, в Китай. Каков может быть маршрут? Сколько времени займет его строительство? Когда может быть подписан соответствующий договор?– В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Астану 27 ноября 2024 года и его переговоров с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым обсуждалась возможность создания новых маршрутов и/или увеличения объема прокачки российских нефти и газа через территорию Казахстана в третьи страны. Это очень выгодные, интересные и перспективные маршруты и проекты для всех стран – экспортеров, транзитеров и потребителей. Безусловно, они будут способствовать экономической стабильности и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И для нас они создадут дополнительные возможности работы на мировых рынках энергоносителей. В частности, речь идет о новом маршруте в Китай через Казахстан. Как отметил в декабре 2024 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, процесс реализации уже запущен. Ведутся переговоры, готовится технико-экономическое обоснование. Мощность, предположительно, составит 45 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов планируется направить на газификацию северо-востока Казахстана. О других деталях говорить пока преждевременно.К слову, Россия занимает первое место по объемам экспорта газа в Китай, обеспечивающего до 25% импорта, а также нефти. Ранее запланированного срока был выведен на полную контрактную мощность газопровод "Сила Сибири".Также отмечу, что осенью 2023 года президентами России, Казахстана и Узбекистана дан старт поставкам российского газа по газопроводу Средняя Азия – Центр. В июне 2024 года ПАО "Газпром" подписало долгосрочные контракты на транзит российского газа через территорию Казахстана потребителям в Узбекистане и Киргизии на период до 2040 года.– АЭС по российским проектам строятся с участием крупных компаний из других стран (Франции и Южной Кореи) в Египте, Турции, в планах – Венгрия. Какие преимущества может дать подобная схема для проекта АЭС в Казахстане, если Россия будет выбрана в качестве проектировщика? Предусматривается ли участие Пекина в данном проекте, который уже активно сотрудничает с Астаной в сфере мирного атома?– Исходим из того, что участников международного консорциума по реализации проекта строительства первой АЭС в Казахстане выбирает заказчик – казахстанская сторона. Приветствуем высокую оценку компетенций "Росатома" со стороны руководства Казахстана. Российская госкорпорация обладает уникальными технологиями, одновременно реализуя более 20 проектов в нашей стране и за рубежом, в том числе на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в КНР. У "Росатома" накоплен солидный опыт интеграции оборудования иностранных поставщиков в свои зарубежные проекты. Компания готова и к многостороннему, комфортному для Астаны, формату кооперации. Выбор в пользу "Росатома" обеспечит высокую степень локализации в ходе строительства, а также подготовку квалифицированных национальных кадров (филиал МИФИ уже работает в Алма-Ате). Речь фактически идет о создании новой отрасли казахстанской промышленности, которая придаст мощный импульс развитию экономики республики в целом.– Как вы оцениваете состояние и перспективы российско-абхазских отношений с учетом нынешней ситуации в республике?– Россия выстраивает с Абхазией межгосударственные союзнические отношения. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина принимаются активные меры по их эффективному развитию на взаимовыгодной основе. В частности, в ходе недавней поездки в Москву видного абхазского политического деятеля Бадры Гунбы и его встреч с представителями российского правительства достигнуты конкретные договоренности о расширении двустороннего взаимодействия на различных направлениях, включая социально-экономическое, энергетическое, транспортное и другие. В контексте предстоящих 15 февраля досрочных выборов президента Абхазии рассчитываем, что голосование пройдет строго в правовом поле и без эксцессов, а результаты волеизъявления избирателей будут способствовать укреплению внутриполитической стабильности, повышению благосостояния населения и дальнейшему социально-экономическому подъему республики с опорой на союз с Россией.– Как бы вы охарактеризовали развитие ситуации на Южном Кавказе с учетом попыток Запада вклиниться в региональные дела?– Действительно, Запад не прекращает усилий по дестабилизации Южного Кавказа. Наглядный пример – Грузия. США и ЕС решили демонстративно наказать страну, вдруг "посмевшую" играть по своим, а не навязанным ей правилам. Они беспардонно вмешиваются во внутренние дела республики, пытаются изменить суверенный выбор грузинского народа и избранных им властей в пользу мира и процветания, ультимативно ставят Тбилиси перед ложным выбором: либо с Западом, либо с Москвой. Кроме того, Грузию толкали на авантюру с открытием "второго фронта" против России в Абхазии и Южной Осетии. Хотели, чтобы грузинский народ проливал кровь за чуждые ему интересы. При этом в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье американцы и есовцы лицемерно постулируют тезисы о мире.В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле, разведывательную, миссию ЕС закрепиться "на земле". Грезит о том, чтобы заменить собой Россию для республики. Подстрекает Ереван к разрыву отношений с объединениями, где участвует Россия. А ведь ОДКБ – краеугольный камень безопасности Армении, а ЕАЭС – залог ее экономического благополучия. Запад пытается вытеснить Россию и из процесса армяно-азербайджанской нормализации. Всеми правдами и неправдами принуждает стороны к заключению скороспелого мирного соглашения. Однако однобокий и поверхностный подход самозваных "посредников" в условиях неурегулированности отношений армян с соседями чреват силовыми сценариями в регионе, которые для России неприемлемы.Западники вмешиваются и в дела Азербайджана. Например, в минувшем году попытались поставить под сомнение результаты президентских (февраль) и парламентских (сентябрь) выборов в республике. Под лупой выискивают факты для антиазербайджанских нарративов, записывают страну в авторитарный лагерь. Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников – Абхазию и Южную Осетию.У нас принципиально иные логика и задачи в регионе. Мы отвергаем западные замыслы превращения Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации. Будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь приоритетный для нас регион от хаотизации, превратить его в зону сотрудничества и процветания. В этом – коренной интерес России.Готовы и далее работать над достижением жизнеспособного мира между Баку и Ереваном. Обеспечение баланса интересов позволило бы добиться не мнимой, а подлинной армяно-азербайджанской нормализации. Только тогда страница вражды между двумя народами будет перевернута.– Можно ли ожидать превращения платформы регионального сотрудничества "3+3" с участием стран Южного Кавказа и их соседей в площадку для регионального диалога и взаимодействия без влияния извне?– Россия всячески поддерживает укрепление платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) на основе принципа "региональным проблемам – региональные решения". Процесс становления данного формата быстро набирает обороты. Проведено три заседания. В итоговом коммюнике встречи министров иностранных дел в Стамбуле 18 октября 2024 года закреплена ведущая роль государств-участников в укреплении доверия, процветания и стабильности в регионе посредством урегулирования спорных вопросов без вовлечения сторонних игроков. Отмечено важное значение нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. Решено развивать практическое сотрудничество в рамках "3+3" в сферах транспорта, энергетики, культуры, поиска ответов на новые вызовы и угрозы. В этом отношении платформа удачно дополняет взаимодействие как в двустороннем формате, так на многосторонних площадках.Южный Кавказ – непростой регион. Его отличают богатая история, многообразие культур и конфессий. Одновременно он имеет значительный экономический и транзитный потенциал. Все эти факторы важно учитывать при выстраивании регионального сотрудничества с опорой на платформу "3+3". Будем содействовать активному наполнению взаимодействия в рамках "3+3" практическим содержанием, а также трансформации платформы в полноценную организацию. Нам предстоит много интересной работы.– Ожидаются ли подвижки на Женевских дискуссиях по Закавказью с учетом итогов парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года? На каком этапе находится обсуждение переноса Женевских дискуссий?– Дополнительное окно возможностей для выхода на осязаемые результаты переговоров в рамках Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) открывают публичные заявления грузинских властей, сделанные в ходе подготовки к парламентским выборам 26 октября 2024 года. Рассчитываем, что прозвучавшие признания о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами, а также факта агрессии Михаила Саакашвили против народа Южной Осетии станут определяющими в подходах грузинской стороны к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом. Важно, чтобы эти новации трансформировались в конкретные практические дела, включая выработку юридически оформленных обязательств о неприменении Грузией силы против двух соседних республик.Что касается переноса дискуссий из Женевы в другую точку, то российская сторона при поддержке абхазских и югоосетинских союзников перевела данный вопрос в практическую плоскость. Причины, побудившие нас пойти на такой шаг, хорошо известны. Будем добиваться формирования консенсуса среди всех участников переговорного формата.При этом, настаивая на смене локации, Москва, Сухум и Цхинвал продолжают выступать за сохранение формата МДЗ, доказавшего свою востребованность. Во многом благодаря дискуссиям удается поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, минимизировать риски эскалации напряженности на земле.

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